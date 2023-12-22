特企／2023國際金孕獎引領母嬰產業國際交流　致力創造友善環境

國際母嬰產業發展協會促進生育重要橋樑
2023年全球生育率倒數5名由亞洲國家拿下，台灣以1.09人倒數居冠。國際母嬰產業發展協會執行長李國寧指出：「當政府與許多企業近幾年都在關注ESG、SDGs永續發展的議題時，卻忽略當生育率、人口持續下滑後該如何永續？少子化危機是台灣重要的國安問題，更是永續發展議題的關鍵。國際母嬰產業發展協會成立，是希望透過跟政府的密切合作，貼近民眾需求，成為促進生育率的重要橋樑。」因此，今年金孕獎特別增設醫療奉獻獎及教育奉獻獎，向婦幼醫療人員及家庭教育界有傑出貢獻的專業人士致敬。馬偕紀念醫院生育保健學科主治醫師陳持平，以產前診斷鑲嵌型染色體異常的革命性發現，已經拯救超過百位胎兒，特獲頒醫療奉獻終身成就獎。台北市長蔣萬安蒞臨表示：「身為三寶爸，十分瞭解新生父母的辛苦。台北市重視產後照顧並鼓勵生育，去年曾承諾生育補助翻倍如願達成；現在台北不僅可獲得4萬元的生育補助，更推出好孕2U專車補助，今年台北市突破新高，首度生育率突破死亡率！」
媽咪們看這裡 優質品牌一次找齊
儘管因為生育率探底，少子化反而創造出精緻化的母嬰產業服務需求。今年的國際金孕獎共選出13家台灣優選特色產後護理機構、4家優選養生調理月子餐以及45個母嬰類的產品、食品、服務等優選品牌商，另外還有馬來西亞5家特色月子中心及2家月子餐獲獎品牌也特地組團來台接受頒獎。獲獎名單皆在官方網站內，媽咪們只要搜尋「金孕獎獲獎名單」，就可一次在找齊各種不同需求的獲獎優質品牌，免去大海撈針費時又費神。想要親身體驗的，也可以到世貿一館的「金孕獎主題展覽館」一次看遍所有得獎好物！
匯聚台灣軟實力創造東南亞合作契機
國際化是今年金孕獎一大特色，頒獎典禮系列活動「國際母嬰論壇」，廣邀國內母嬰產業界人士與專家代表，與馬來西亞、越南、柬埔寨等醫療及婦幼產業者，進行多方交流與會談，暢談各國當地母嬰市場狀況。其中越南、柬埔寨已表達與台灣母嬰產業展開合作的高度意願。而馬來西亞也與國際母嬰產業發展協會，簽訂設立「馬來西亞分會的合作與啟動」協議，未來兩地將頻繁進行雙邊交流工作，擴大在國際母嬰產業的優勢與影響力，2024年的金孕獎，有望在馬來西亞首都吉隆坡舉辦，真正實現母嬰產業立足台灣、邁向國際的目標。想要暸解活動說明與得獎介紹，請搜金孕獎頒獎典禮。
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