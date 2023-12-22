2023年6大停更YTR網路聲量排行！「這群人」最讓網友不捨
2023年將結束，今年對YouTuber圈來說有許多變動，不少百萬訂閱的頻道紛紛宣佈停更或是發布停更預告，令粉絲震驚與不捨，《Social Lab社群實驗室》透過《OpView社群口碑資料庫》追蹤近1年內的「2023年停更YouTuber」話題的網路聲量表現，網友關注的6大停更Youtuber網路聲量排行，由網紅團體「這群人」奪冠，接著是「阿神」、「好味小姐」、「眼球中央電視台」、「最近紅什麼」、「卡提諾狂新聞」。
記者黃盈容/綜合報導
成立13年、訂閱數超過300萬的熱門YouTube頻道「這群人TGOP」，之前有許多影片引起觀眾共鳴，今年8月底，這群人預告將於2024年起停止更新，消息一出讓眾多粉絲感到驚訝，紛紛表達自己的不捨，「陪伴了我一整個青春歲月」、「13年真的好長青」，除此之外，也有網友表示「後期影片題材很類似」，直言或許休息一下、構思新的創意再重新出發，才能繼續帶給粉絲更多豐富有趣的作品。
而同樣有超過300萬訂閱數的知名遊戲實況主「阿神」也在今年宣布永久停止更新頻道，許多網友雖然感到不捨，但也紛紛獻上祝褔「恭喜年輕退休，好好享受生活」。另外，以分享寵物家庭日常的「好味小姐 Lady Flavor」頻道則是在經歷愛貓離世後，向粉絲宣布停更，消息也引起許多的關注與討論。
「眼球中央電視台」、「卡提諾狂新聞」2個以發布時事話題相關影片的頻道，皆在今年宣布停更不再發布影片，讓許多喜歡以幽默方式了解時事話題的網友直呼太可惜。不過「卡提諾狂新聞」在今年11月時無預警上片，影片內容更是辛辣的針對藍白合議題發表諸多看法，讓許多粉絲驚喜表示「藍白合太精彩，直接原地復活」、「體內剪片的DNA壓不住了」，紛紛表達支持頻道繼續更新下去。
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