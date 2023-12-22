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楊丞琳李榮浩「豪捐219萬」賑災！曬夫妻捐款證明挨轟：又想洗白

▲楊丞琳（左）、李榮浩「豪捐219萬」賑災甘肅地震，他曬夫妻捐款證明挨轟：「又想洗白。」（圖 ／翻攝自楊丞琳臉書）
▲楊丞琳（左）、李榮浩「豪捐219萬」賑災甘肅地震，他曬夫妻捐款證明挨轟：「又想洗白。」（圖 ／翻攝自楊丞琳臉書）

記者黃雅琪／綜合報導

楊丞琳本月9日在鄭州演唱會上調侃道：「河南人愛騙人！」引發中國大陸網友不滿，甚至灌爆四川衛視微博抵制她的新年節目。18日深夜甘肅發生大地震，楊丞琳與老公李榮浩共同捐款人民幣50萬元（約新台幣219萬元），沒有因此改善形象、持續挨轟：「又想幫楊丞琳洗（白），捐款洗（白）你們最拿手了。」

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▲李榮浩工作室曬出與楊丞琳的賑災捐款證明。（圖／一樣音樂工作室微博）
▲李榮浩工作室曬出與楊丞琳的賑災捐款證明。（圖／一樣音樂工作室微博）
楊丞琳月初在中國大陸河南鄭州舉行演唱會，因為找不到哪一對情侶歌迷接吻被拍到，在台上喊道：「河南人不可以這樣子啦！你們已經有些名聲，你們知道吧？愛騙人的事情，不要騙我。」此話觸怒當地民眾，楊丞琳隔天立刻發文道歉：「我要為鄭州演唱會上那個冒犯並沒有禮貌的玩笑道歉，對不起。」

▲楊丞琳在鄭州演唱會上失言，引發軒然大波。（圖／楊丞琳微博）
▲楊丞琳在鄭州演唱會上失言，引發軒然大波。（圖／楊丞琳微博）
火速道歉非但沒有平息風波，楊丞琳事後被發現錄製四川衛視新年晚會節目，隨即遭到網友灌爆微博揚言抵制；就連近日甘肅發生大地震，李榮浩在微博曬出捐款證明，他以自己的帳戶捐款人民幣50萬元，附言「李榮浩、楊丞琳夫婦，甘肅地震救災」，反被網友酸「又想幫楊丞琳洗（白），捐款洗（白）你們最拿手了！」但也有人說「人家捐款就是洗，不捐款又被罵，有意思不。」

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