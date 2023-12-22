范少勳「遭父借2000元」怨4年！女兒出生1年8個月　解凍不睦關係

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3年前，范少勳曾舉辦創作展《FANDY'S DNA》，包羅攝影、塗鴉、手作及木工作品，展現多元才藝。如今跨進而立之年，這一回展覽聚焦攝影作品，透過一幀幀相片的凝視，呈現他和30歲自己的對話，對身邊世界的想與望。
聊到接觸攝影的源起，范少勳說約莫10年前，因為與太太開始交往，看到她使用底片相機拍照，同時也發現父親以前用的FM2底片相機，於是開啟了對攝影的探索。「現在回想起來，真的很謝謝我的媽媽，當初我開始拍照，自己做足功課找各式相機最後選了1台，但那時候存款不夠又沒有信用卡，是我媽媽刷卡分期買的，有這樣的母親願意相信自己的小孩給予支持，我真的是很幸福。」
范少勳拍照的取材都來自生活，一部分因為拍攝實境節目《花甲少年趣旅行》、《演員們的旅行》（台版《演員旅行中》）、戲劇《比悲傷更悲傷的故事》等工作，去到不同地方而記錄，另一部分是工作之外，他拍攝到最多的是家人全家福，或是「像是《櫻桃小丸子》小玉爸爸一樣，拿著相機追著女兒跑。」至於怎麼沒有太太的照片，他透露老婆個性低調，說不定第3次個展就會取材太太的肖像。
此次個展是他從2016年至今的照片中選出39張，其中包括他「搬離舊家我媽媽住了快40年的房子，陪她一起整理時候拍下的畫面」，在攝影照之外，他依然實行手作精神。除了展覽布置現場是他和媽媽前兩天親自測量裝訂擺掛陳設，也包括融入展覽的裝置皆由他動手製作設計，2種他首次嘗試的材質，一是金屬「錫」、一是「水泥」，好友施名帥送了一把鎚子，可以敲打錫的紋理，也算出一份力。
范少勳《拙》攝影展耗資約10萬元，自12月22日起，每日中午12點到下午6點，於台北「鬧咖啡」3樓展出，持續舉行至年終12月31日。