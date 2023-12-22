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范少勳「遭父借2000元」怨4年！女兒出生1年8個月　解凍不睦關係

▲范少勳與爸爸關係疏離，4年前奪金馬還遭父借錢。（圖／青春期影視提供）
▲范少勳與爸爸關係疏離，4年前奪金馬還遭父借錢。（圖／青春期影視提供）

記者羅凌筠／台北報導

藝人范少勳的攝影個展《拙》今（22）日揭幕，從2000張相片選出39張展出，呈現他和30歲自己的對話，范少勳特別展出父母的肖像，從小與爸爸關係疏離，范少勳4年前拿金馬獎新人，告訴父親喜訊，卻換來爸爸一句：「那你有2000塊可以借我嗎？」不過父子間的隔閡在范少勳女兒「小哺」出生後和緩不少，范媽媽說：「你爸看你成為一名父親，他才開始學會當一名父親。」

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范少勳2年前搬家，與父母住樓上樓下，含飴弄孫的天倫樂，讓三代關係緊密不少，范少勳今年3月甚至與爸爸一起旅行，拾回童年缺失的父愛，被問到有婆媳問題會煩惱嗎？他說：「我們交往11年多了，她們相處方式都很好。」那有沒有拚第2胎的打算？范少勳搖頭：「我們集中資源養女兒，目前沒有計畫。」

▲范少勳舉辦攝影展，媽媽的肖像曝光。（圖／青春期影視提供）
▲范少勳舉辦攝影展，媽媽的肖像曝光。（圖／青春期影視提供）
3年前，范少勳曾舉辦創作展《FANDY'S DNA》，包羅攝影、塗鴉、手作及木工作品，展現多元才藝。如今跨進而立之年，這一回展覽聚焦攝影作品，透過一幀幀相片的凝視，呈現他和30歲自己的對話，對身邊世界的想與望。

聊到接觸攝影的源起，范少勳說約莫10年前，因為與太太開始交往，看到她使用底片相機拍照，同時也發現父親以前用的FM2底片相機，於是開啟了對攝影的探索。「現在回想起來，真的很謝謝我的媽媽，當初我開始拍照，自己做足功課找各式相機最後選了1台，但那時候存款不夠又沒有信用卡，是我媽媽刷卡分期買的，有這樣的母親願意相信自己的小孩給予支持，我真的是很幸福。」

▲范少勳搬離媽媽住了快40年的舊家，陪她一起整理時候拍下的畫面。（圖／青春期影視提供）
▲范少勳搬離媽媽住了快40年的舊家，陪她一起整理時候拍下的畫面。（圖／青春期影視提供）
范少勳拍照的取材都來自生活，一部分因為拍攝實境節目《花甲少年趣旅行》、《演員們的旅行》（台版《演員旅行中》）、戲劇《比悲傷更悲傷的故事》等工作，去到不同地方而記錄，另一部分是工作之外，他拍攝到最多的是家人全家福，或是「像是《櫻桃小丸子》小玉爸爸一樣，拿著相機追著女兒跑。」至於怎麼沒有太太的照片，他透露老婆個性低調，說不定第3次個展就會取材太太的肖像。

此次個展是他從2016年至今的照片中選出39張，其中包括他「搬離舊家我媽媽住了快40年的房子，陪她一起整理時候拍下的畫面」，在攝影照之外，他依然實行手作精神。除了展覽布置現場是他和媽媽前兩天親自測量裝訂擺掛陳設，也包括融入展覽的裝置皆由他動手製作設計，2種他首次嘗試的材質，一是金屬「錫」、一是「水泥」，好友施名帥送了一把鎚子，可以敲打錫的紋理，也算出一份力。

范少勳《拙》攝影展耗資約10萬元，自12月22日起，每日中午12點到下午6點，於台北「鬧咖啡」3樓展出，持續舉行至年終12月31日。

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