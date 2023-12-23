自備餐盒裝不下漢堡　環保文竟歪樓變美食文

環保文變成美食文！近日有網友帶著自己平常使用的環保餐盒，竟然裝不下麥當勞漢堡？他上網分享尷尬經驗、提醒要帶大餐盒去裝，意外引發討論。其他網友直呼「怎麼可能? 麥當勞漢堡哪有那麼大」、「是不是你盒子太小?」。原PO表示，自己的餐盒可以裝得下大部分速食店的堡，這次真的是第一次買到裝不進的；原PO並附上照片佐證，原來漢堡麵包沒有比較大，但裡面的雞腿排硬是突出一圈，卡在餐盒邊。尷尬的經驗分享，卻意外歪樓變美食文「這照片比廣告還吸引人」、「明天也來點看看」。
生活中心／綜合報導
網友在Dcard閒聊版以「大到裝不下是什麼概念我終於理解了」為題，表示平常都帶著餐盒到處吃，各家速食店的漢堡也都裝的下，沒想到麥當勞新出的帕瑪森雞腿堡竟然讓她遇到瓶頸，最後她貼出餐盒裝薯條、食物袋裝漢堡的照片，表示最後餐盒跟食物袋交換才終於裝得下超大雞排漢堡。
貼文一出迅速引起眾多網友討論，有人開玩笑表示買帕瑪森雞腿堡，餐盒得挑大號才行，驚呼「麥當勞現在是要出比臉大的雞排漢堡484」、「誇張 這塊雞腿排也太大了吧」，還有吃過的人力推「真心說一下帕瑪森雞腿堡超好吃，我可以連吃三天！」環保經驗分享變成美食文，燒到一群網友，可能也是原PO始料未及。