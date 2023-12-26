渣打臺北公益馬拉松近2.5萬人　日本視障跑者來台突破自我極限

本屆2023渣打馬共號召129位視障跑者參與並順利完賽，其中更有來自日本渣打銀行同事，自發性號召視障跑團，一同來參與這場全臺規模最大的公益馬拉松賽事，本屆共計超過47國、高達1,541名海外好手參賽。日本選手賽後更表示對於臺灣馬拉松賽事的細節規劃、跑友熱情的互相鼓勵以及感受到許多親子一同參與的運動風氣，留下深刻的印象！
除了國內賽事，許多專業跑者也積極挑戰海外馬，不僅一般跑者，臺灣專業視障跑者也爭相出國體驗海外馬，如國內知名視障選手洪國展今年9月以4小時30分的成績完成立陶宛全程馬拉松（Rimi Vilnius Marathon）。而本次特地來臺參加2023渣打馬的日本跑團共有10位選手分別參與13K與21K組別，其中包括4位專業視障跑者，分別為跑齡達17年的Yukie Abiko、7年的Masahiro Fujimoto、10年的Akira Hitomi及15年的Nobuko Nagasawa。
對於視障跑者來說，至異地參賽不僅要面對當地天氣、人文，還需要適應地理環境、無障礙設施等挑戰，不熟悉的氣候環境更是會影響視障跑者聽音辨位的準確性，然而，即使面對諸多挑戰，卻絲毫不減熱血跑者參加海外馬的決心，這也真正看見、體現馬拉松最核心「堅持、不放棄」也同時呼應了渣打馬本屆賽事「Go Forward 勇往直前」的精神。
這次遠從日本來臺參賽的視障跑團，多數成員並非第一次出國挑戰海外馬，訪談時一致提到透過出國參賽能體驗不同國家文化及運動風氣，還可以遇到來自各國的運動好手，彼此交流不同國家賽事經驗，也讓個人運動生涯又增添一個新地標紀錄！
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除了賽事規劃，日本跑者更享受渣打馬的賽事氛圍，渣打馬賽道上有非常多跑友和他們說「加油！加油！」，甚至出現日文「Ganbare！甘巴爹！」，臺灣友善的人情味和熱情的風俗民情，讓四位日本視障跑者非常難忘，紛紛表示：「感受一場專業又用心的賽事！」、「明年會再找更多朋友一起來臺灣！」。
渣打馬拉松長期透過運動賽事傳遞「關懷視障、永續環保」理念，是全臺灣最多視障跑者響應的馬拉松賽事，截至2023年，渣打馬已累計舉辦8屆視障陪跑員訓練營，更達成支持超過2,000名視障跑者完賽的重要里程碑。除了透過舉辦馬拉松賽事持續支持視障朋友，渣打集團Futuremakers by Standard Chartered全球公益計畫亦致力於幫助臺灣在地的弱勢青年們，協助他們能夠在不平等及偏見的環境下，無後顧之憂地勇敢追求自己的夢想。近三年來幫助超過7,000名弱勢青年，渣打集團也立下目標， 2024年將持續投入資源，以期望能再進一步幫助近1,800名青年勇敢追夢！
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