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特企／聖誕送禮「最甜」首選！米奇甜點天堂盒公仔繽紛爆棚

▲米奇控注意! 「米奇甜點天堂盒玩公仔」超美配色直男也颳起收藏潮。（圖／品牌提供）
▲米奇控注意! 「米奇甜點天堂盒玩公仔」超美配色直男也颳起收藏潮。（圖／品牌提供）

本報訊

「迪士尼盒玩_繽紛米奇系列_Vol.1_甜點天堂」將於2023年12月20日正式夢幻開賣！總共有8+1種顏色，每一色都是如夢似幻的甜點逸品，彷彿品嘗著米奇的生日甜點，少女感十足！還有機會搜羅到稀有的「隱藏版」，在溫馨的年末帶給迪士尼粉絲們最甜蜜的驚喜！

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無論是紀念收藏、聖誕節交換禮物、年節贈禮，「迪士尼盒玩_繽紛米奇系列_Vol.1_甜點天堂」都是最佳選擇，讓收到的人可以感受到滿滿的幸福。汲取常見的甜點為設計靈感，此系列「米奇甜點天堂盒玩公仔」共有8+1種繽紛配色，對應各種不同甜點，拆盲盒時彷彿像拆驚喜包，永遠猜不到會拿到哪一款配色，期待值拉滿！更可以收集一整套，滿足收集控的成就感！喜歡迪士尼的粉絲們可以擺放在住家、辦公室中，不同的顏色款式帶給你不同的心情，還可以在日常生活中體驗一波「米奇在哪裡」的有趣冒險！不僅如此，即日起至2024年1月15日，只要購買此盒玩系列並填寫問卷，即有機會抽中東京來回機票！ 

販售據點遍布全台，包括昇恆昌、台隆手創館、玩具反斗城、法雅客等連鎖通路，更多詳情請關注「Infinity Toy」的官方IG帳號。業者表示：「米奇的魅力經久不衰，總是帶給人們童心及美好，而盒玩如同延續這份理念的載體，我們會持續帶給大家更多驚喜，正籌備的第二彈盒玩也絕對滿足每位粉絲的視覺饗宴」，喜歡迪士尼的粉絲們絕不能錯過收藏的大好機會，更多盒玩公仔介紹及抽獎辦法請見Infinity Toy官方IG！

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