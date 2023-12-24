今日來講股／台股新一周估震盪整理　鎖定12月創高股！多頭可延續

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過去一周重要事件包括，中國認定我方貿易限制為貿易壁壘，陳雅頎指出，其實中國這樣的經貿審查已經不是第一次，除了對我方之外，2004年也對日本、2011年對美國有過相同的狀況，其中跟美國在再生能源方面過招，即便到現在雙方也還在溝通協商，因此若要對我方經貿有所衝擊應該也不會那麼快。
另外，台積電也宣布董事長劉德音將在明（2024）年退休，職缺有望由副董事長魏哲家接棒，而隔天台積電ADR漲近1%，來到103.87美元，台積電股價也平盤持穩。陳雅頎表示，顯示影響並沒有那麼大，主要是劉魏兩人主政時，台積電成績有目共睹，且台積電經營團隊人才多，未來不管誰領軍，相信表現都令人期待。
陳雅頎指出，再來「紅海危機」絕對是過去一周最重要的大事，越來越多海運公司為了避免遭葉門叛軍「青年運動」（Houthi）襲擊，自紅海改道並繞行非洲，使得全球物流正面臨海空運價「雙漲」的現象，航運指數跳升許多、運價也喊漲，這是短線事件影響運價上揚，建議還是要看明年實際需求是否支撐價格往上。
展望新一周台股，陳雅頎表示因為外資持續放假，買盤不足，因此預估在外資回來以前，台股震盪整理的機率仍高。不過年底作帳行情以及選舉行情有所支撐，台股可望好到明（2024）年第一季。她進一步解釋，看過去7次選舉前後台股表現，選前一個月台股平均上漲12%、選後一個月漲幅也近一成，因此持續看好台股表現。
至於投資人要鎖定哪個族群？陳雅頎表示，航運股因為是短線事件造成運價與股價上揚，建議要參與的話，可短線波段操作、做好停利停損獲利了結，但仍要持續觀察明年實際需求是否支撐價格向上。
選舉行情來，陳雅頎說綠能風電相關可以留意，因為單純從技術型態來看，明顯比碳權與軍工概念股強勢，今年線型走多頭格局，從年初漲到年尾，12月股價都還有在創高，因此若短線股價拉回，都可以重點留意趁機進場布局。
至於大家關注碳權概念股有沒有機會？陳雅頎說碳交所國際碳權交易平台正式啟動，碳權概念股在此之前已經發酵過了，其中又以福華電子討論度最高，上周曾連拉兩根漲停板，但之後短線獲利賣壓股價又拉回，她建議仍要看個股基本面，有沒有實際成績的貢獻。
再來軍工概念股，今年上半年創高後、下半年拉回，像是漢翔與雷虎技術型態其實轉弱，整體來說碳權與軍工概念股，技術型態雖然沒有綠能概念股那麼好，但因為有選舉行情加持，因此短線上到明年第一季還是有機會。
陳雅頎指出，由於明年美國聯準會可能降息，再加上選舉行情，因此投資人可多留意12月股價創高的個股或族群，這波多頭將延續到明年第一季，電子類的IC設計、網通、車用電子12月都還是有創高，若遇拉回可逢低進場。
※【NOWnews 今日新聞】提醒投資人，投資一定有風險，投資有賺有賠，申購前應詳閱公開說明書，學習正確的投資觀念才能將損失的風險降至最低。