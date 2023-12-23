激戰立法院／最強母雞盧秀燕坐鎮台中　藍營拚收復失土「保4搶6」

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地方人士表示，國民黨現任立委楊瓊瓔、江啟臣地方服務扎實，在立法院問政表現優異，因此選情穩定，持續領先對手民進黨青年部副主任謝子涵、議員謝志忠，在保2的前提下，國民黨有望再多拿下2至4席。
其中最有勝算的是台中第5選區，由新生代台中議員黃健豪挑戰爭取連任的民進黨立委莊競程，這個選區的政治板塊本就藍大於綠，加上是盧秀燕連任多屆立委的本命區、起家厝，黃健豪是盧秀燕的子弟兵，學經歷豐富，又有論述能力，在盧秀燕的強力輔選下，有望擊敗莊競程。
第2選區原是海線顏家版塊，2020年由基進黨陳柏惟勝選，但隔年就遭到罷免，去年補選又由民進黨立委林靜儀挑戰成功，這次顏寬恒俠在地資源，捲土重來再戰，上演王子復仇。
地方人士分析，由於林靜儀補選時是靠府院黨全體總動員才挑戰成功，今年是地方選舉，已難再全黨打一人，再加上還有主流民意希望下架民進黨的壓力，顏寬恒除有基層實力，也與白營友好，雖有司法案件纏身，目前仍領先對手林靜儀。
在激戰區方面，第6選區藍綠都提名台中市議員對壘，民進黨立委黃國書因線民案不再參選，由議員江肇國接棒，國民黨則提名議員羅廷瑋應戰，羅從里長起家，勤跑基層，身段軟、花美男顏值深受婆婆媽媽喜歡，在人口稠密的（東區與南區）議員選戰中更拿下最高票當選，目前支持度在誤差範圍內，有望拚翻轉。
第4選區國民黨是由台中市議員黃馨慧兒子廖偉翔挑戰民進黨籍立委張廖萬堅。尋求3連霸的張廖萬堅問政形象溫和，深耕基層，廖偉翔雖是初次參選，但33歲年輕又有高顏值，善於發動空戰議題，廖的媽媽黃馨慧是6屆議員，陸戰不容小覷，母子聯手陸戰、空戰齊發，拚這一區世代交替。
至於台中第1與第7選區，則被視為國民黨的艱困選區，現任立委蔡其昌爭取四連霸，而民進黨立委何欣純上屆橫掃近15萬票是全國最高票立委，國民黨在台中第1選區禮讓民眾黨的蔡壁如，作為藍白立委合作的示範區，而第7選區國民黨派出年輕的黨副主委林家興應戰，林家興學經歷都很優異，擅長主導各項議題，盧秀燕在這兩區都大力輔選，力拚拓展國民黨票源。
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