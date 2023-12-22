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近70年湯圓老店爆人潮！蔓延四店面　想免排隊「自己煮與這一招」

▲今天是冬至，全台瘋吃湯圓，台灣大學旁邊的臺一牛奶大王，下午就已是爆滿人潮。（圖／記者葉盛耀攝）
▲今天是冬至，全台瘋吃湯圓，台灣大學旁邊的臺一牛奶大王，下午就已是爆滿人潮。（圖／記者葉盛耀攝）

記者葉盛耀/綜合報導

今天是12月22日，逢冬至，照慣例台灣人會在今天應景吃一碗湯圓，不管是香甜迷人的甜湯圓，又或者包肉餡的鹹湯圓。全台有多家湯圓知名老店，記者就於傍晚直擊，位於台灣大學附近的「臺一牛奶大王」門前，早已大排長龍，蔓延四個店面，想吃必須排隊至少半小時。

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臺一牛奶大王自1956創立至今，等於是快70年老店，台灣大學的學生幾乎都吃過，夏天來此吃冰、喝果汁，冬天吃湯圓甜湯，不僅台北在地人喜愛，包含日本等外國觀光客也喜愛造訪，小湯圓加紅豆湯是店家招牌，喜歡有餡料就選擇芝麻大湯圓加紅豆湯或花生湯，甚至也可選擇加酒釀，變成最奢華版本。這裡也有湯圓外賣，小湯圓與大顆的芝麻、花生、鹹肉湯圓皆有。

▲臺一牛奶大王的門前早已大排長龍，蔓延四個店面，想吃必須排隊至少半小時。（圖／記者葉盛耀攝）
▲臺一牛奶大王的門前早已大排長龍，蔓延四個店面，想吃必須排隊至少半小時。（圖／記者葉盛耀攝）
去年臺一牛奶大王並無開放內用，今年則內用、外帶皆可，記者現場直擊，才下午時分就已大排長龍，隊伍綿延四個店面，一直到轉角的全家便利商店。店員表示，至少需排隊半小時以上，且預估越晚，人潮將可能會愈多。

▲民眾排隊想吃湯圓，排隊隊伍已經蔓延到轉角處的超商門口。（圖／記者葉盛耀攝）
▲民眾排隊想吃湯圓，排隊隊伍已經蔓延到轉角處的超商門口。（圖／記者葉盛耀攝）
其實除了臺一牛奶大王，今晚全台的湯圓名店肯定都將人滿為患，如果不想辛苦排隊，大概就是選擇「稍微排一下隊」從超市、大賣場購買冷凍湯圓回家自己煮。

但其實另外還有一秘招，那就是今晚到上海江浙菜館子去吃飯，因為此類餐廳的甜點往往就是做工細緻的甜湯圓。像是地址就在臺一牛奶大王附近的腹響圓上海食府，就有酒釀玫瑰湯圓，內餡是以南投玫瑰醬、冬瓜糖、白芝麻等製成，湯頭則還加有酒釀桂花醬，吃起來清雅香甜不膩口。

▲不想排隊買湯圓但又想今晚吃到湯圓，可選擇到上海、江浙餐廳，甜點幾乎都是碗暖呼呼的湯圓，圖為腹響圓上海食府的酒釀玫瑰湯圓。（圖／取自腹響圓上海食府）
▲不想排隊買湯圓但又想今晚吃到湯圓，可選擇到上海、江浙餐廳，甜點幾乎都是碗暖呼呼的湯圓，圖為腹響圓上海食府的酒釀玫瑰湯圓。（圖／取自腹響圓上海食府）

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