近70年湯圓老店爆人潮！蔓延四店面 想免排隊「自己煮與這一招」
今天是12月22日，逢冬至，照慣例台灣人會在今天應景吃一碗湯圓，不管是香甜迷人的甜湯圓，又或者包肉餡的鹹湯圓。全台有多家湯圓知名老店，記者就於傍晚直擊，位於台灣大學附近的「臺一牛奶大王」門前，早已大排長龍，蔓延四個店面，想吃必須排隊至少半小時。
記者葉盛耀/綜合報導
臺一牛奶大王自1956創立至今，等於是快70年老店，台灣大學的學生幾乎都吃過，夏天來此吃冰、喝果汁，冬天吃湯圓甜湯，不僅台北在地人喜愛，包含日本等外國觀光客也喜愛造訪，小湯圓加紅豆湯是店家招牌，喜歡有餡料就選擇芝麻大湯圓加紅豆湯或花生湯，甚至也可選擇加酒釀，變成最奢華版本。這裡也有湯圓外賣，小湯圓與大顆的芝麻、花生、鹹肉湯圓皆有。
去年臺一牛奶大王並無開放內用，今年則內用、外帶皆可，記者現場直擊，才下午時分就已大排長龍，隊伍綿延四個店面，一直到轉角的全家便利商店。店員表示，至少需排隊半小時以上，且預估越晚，人潮將可能會愈多。
其實除了臺一牛奶大王，今晚全台的湯圓名店肯定都將人滿為患，如果不想辛苦排隊，大概就是選擇「稍微排一下隊」從超市、大賣場購買冷凍湯圓回家自己煮。
但其實另外還有一秘招，那就是今晚到上海江浙菜館子去吃飯，因為此類餐廳的甜點往往就是做工細緻的甜湯圓。像是地址就在臺一牛奶大王附近的腹響圓上海食府，就有酒釀玫瑰湯圓，內餡是以南投玫瑰醬、冬瓜糖、白芝麻等製成，湯頭則還加有酒釀桂花醬，吃起來清雅香甜不膩口。