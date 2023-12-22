以哈談判陷僵局 哈馬斯重申：戰爭結束前不會再釋放人質
以巴衝突持續，聯合國安全理事會當地時間22日將表決一項與以巴戰爭有關的決議案，而美國駐聯合國大使湯瑪斯-葛林斐德（Linda Thomas-Greenfield）暗示美國將支持最新版本的內容。與此同時，以色列與哈馬斯的談判持續進行中，哈馬斯再度發表聲明，強調在以色列對加薩的侵略完全停止前，不會再進行釋放人質換囚的舉動。
記者倪浩軒/綜合報導
根據《BBC》報導，哈馬斯的聲明中特別強調了「巴勒斯坦全國達成一致共識」，雖然不清楚所謂的巴勒斯坦全國是否包含了其他組織，但這項聲明讓以色列政府陷入困難的境地。
以色列總理納坦雅胡（Benjamin Netanyahu）上週曾堅稱，對哈馬斯維持強大的軍事壓力，是促成人質獲釋談判的最佳方式，並強調在以色列達成所有目標前，軍事行動不會停止。雖然外界不清楚以色列與哈馬斯之間的實際談判過程，但從雙方對外發聲的口徑來看，顯然相互的共識十分有限。
《BBC》報導認為，對於迫切希望這場戰爭停止的加薩人民來說，目前的談判進程是一個巨大的失望。據估計，現下仍有約120位以色列人被關押在加薩。自與以色列開戰以來，加薩走廊迄今至少已有兩萬人喪生。