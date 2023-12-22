足球／歐超聯賽勝訴震撼足壇！為取代歐冠而成立　設3等級共64隊

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歐超是怎麼樣的一個足球聯賽？它為何備受爭議？
ESL是由數家歐洲俱樂部作為發起者、並希望由他們負責、並享有權利的足球聯賽，成立該聯賽的提案於2021年4月由來自英格蘭、義大利和西班牙的12支歐洲最大、最具傳奇色彩的球隊所提出，包括皇家馬德里、曼聯和尤文圖斯。
當時的提議是舉辦一個由20支球隊參加的菁英足球錦標賽，它希望能取代由現存由歐足總主辦的歐洲冠軍聯賽，成為歐洲目前最頂級的俱樂部賽事。該聯賽的領導人認為歐足總長期「壟斷」了此類賽事的經營。
這個全新的歐洲聯賽將由64支球隊組成，分成3個不同的等級，分別是星級聯賽（STAR LEAGUE）、金級聯賽（GOLD LEAGUE）和藍級聯賽（BLUE LEAGUE），星級和金級各16支球隊，藍級則是32隊。這不僅僅是為了賽制，也是為了維持金字塔形態來進行收入分成機制。
每個賽季都會開放新球隊申請加入，球隊的等級將依各國聯賽的成績和表現來決定，不存在永久性席次。只要俱樂部在所屬的聯賽有優異的表現，都能夠進入全新的歐洲足球賽事。
新的歐洲超級聯賽的組成，在歐洲足壇掀起了軒然大波。但這項計劃幾乎還沒開始就胎死腹中。它的成立遭到歐足總以及英格蘭、義大利和西班牙在內的幾個國家足球協會的譴責，他們宣稱這個聯賽不應該得到授權。
歐足總和這些足協警告旗下組織，「任何參與ESL的俱樂部都將被禁止參加所有其他國內、歐洲和世界的足球賽事，這些俱樂部的球員也將被禁止代表其國家隊參賽」。
這種形式的威脅，以及部份球迷的不滿，促使歐超最初內定的12支球隊中的9支選擇退出，只剩下皇家馬德里、尤文圖斯和巴塞隆納——而尤文圖斯今年初也選擇退出了。
歐盟法院法院的宣判意味著什麼 歐超仍面臨著巨大挑戰
歐洲法院於2022年7月開始審理關於歐超的大部份的案件，來自27個歐盟會員國中的15個國家的法官，在2天內聽取了報告，其中大多數選擇支持了歐足總。
2023年1月，馬德里法院支持了國際足總和歐足總先前發出的命令，但要求國際足總和歐足總不要懲罰之前曾參與舉辦歐超計畫的球隊和球員。
但在最近一次的裁決中，歐洲法院裁定國際足總和歐足總濫用其主導地位，禁止俱樂部加入歐超，這從而違反了歐盟法律。該判決也補充說，這一裁決並不一定意味著這個聯賽的成立需要獲得批准。
法院表示，監管和組織體育比賽並不違反歐盟競爭法，體育協會可以拒絕第三方進入市場，但前提是行使這個權力需要有明確的目標。而目前「國際足總和歐足總的限制，沒有框架來確保它們是透明的、客觀的、非歧視性的和相稱的」。
歐足總聲稱，歐洲法院的裁決並不代表著對歐超聯賽的認可，歐足總主席Aleksander Ceferin在新聞發布會上表示：「我們不會試圖阻止他們。他們可以做任何他們想做的事，我希望他們裡面的兩家俱樂部（皇馬和巴薩）能盡快展開精彩的比賽。」
目前大部份的歐洲球隊都沒有回應歐超的邀請，目前在判決後，英超聯賽、拜仁慕尼黑和巴黎等球隊官方都已發布聲明，表示將繼續拒絕這類的比賽。