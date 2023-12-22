中5選將街頭互嗆！莊競程掛看板揭「真面目」 黃健豪批抹黑抹紅
選情膠著的台中市立委第5選區，今日上演藍綠選將街頭互嗆戲碼，民進黨立委莊競程在中清路掛上「黃健豪的真面目」看板。黃健豪聞訊到場踢館，批評莊「抹黑抹紅第一名」。兩人各自拿著麥克風嗆聲，雖然你來我往炮火四射，卻很有默契的同時笑場。
記者顏幸如／台中報導
繼昨天指控國民黨對手黃健豪隱瞞與中國高官來往，莊競程今（22）日再與民進黨台中市黨部主委李天生前往中清路二段，懸掛「黃健豪的真面目」看板，質疑黃健豪陪連勝文出席國共論壇，「說自己沒有政治背景，但哪個年輕人可以輕易見到中共高官？」
莊競程在街頭開記者會時，黃健豪搭宣傳車在附近繞行，並拿擴音器批評莊競程「重大建設爭取零，抹黑抹紅第一名」，最後乾脆下車拿出看板繼續嗆聲。他稱陳明文、陳菊、謝長廷，賴清德都曾訪問中國，自己2011年早點去做朋友而已，民進黨的兩岸政策到底要對話還是對抗？
兩人在街頭對嗆10幾分鐘，還各自開直播，話題從訪中到教改到共機繞台、認知作戰、台獨、憲法等不斷叫陣，偶爾也因空氣突然安靜半秒鐘，同時憋不住笑。最後黃健豪以有專訪為由先行離開。晚到的前立委陳柏惟，則建議兩人來一場正式辯論，讓大家了解立場。
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