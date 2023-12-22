張書偉夫婦見習婚禮！甜喊謝京穎「媽咪」 否認奉子成婚
前Energy張書偉與民視女演員謝京穎18日結婚，今（22）日一起出席陳熙鋒與老婆Karen的百萬婚禮，因為被懷疑奉子成婚，張書偉露面一次澄清：「如果有小朋友，按照習俗今天就不會來了，所以是沒有。」不過兩人的確因為共同養貓，對彼此稱謂是「爸比」、「媽咪」。
記者羅凌筠／台北報導
謝京穎婚後事業為重，準備進組《愛的榮耀》拍戲，張書偉坦言等戲殺青才會開始「做人」，不過如果演到一半懷孕，也可以「領便當」去待產，張書偉一聽愛妻心切，連忙喊：「領便當要先賞巴掌、摔懸崖，如果有小孩的話我會翻臉。」兩人都是演員，婚後不會禁止對方拍吻戲、床戲。
被問婚期想要何時舉行？張書偉說：「日子要先訂下了，希望盡快。」因為Energy只剩Toro未婚，伴郎人選可能很難聚集Energy成員，至於婚後經濟大權怎麼分配？謝京穎笑說：「我負責理財，他負責賺錢。」
陳熙鋒與前唱片經紀、小11歲老婆魏綺萱（Karen）補辦婚禮，於台北君悅酒店席開33桌，宴請300位親友，陳美鳳、陳宇風、葉家妤、鄧安寧、邵庭、庹宗康等都是座上賓。
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