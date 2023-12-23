高市治安數據減少破獲率增 陳其邁期許做好選舉期間維安
高市府22日召開112年第6次治安會報，市長陳其邁表示，高雄市整體治安數據持續呈現「發生數減少、破獲率增加」趨勢，陳其邁也在會中感謝全體警察同仁與臺灣高雄、橋頭兩地檢署所付出之心力，期許高市警局務必全力做好明（113）年初總統副總統及立法委員選舉維安工作，力求選舉「平安、平順、平穩」。
記者郭凱杰／高雄報導
會中，市長陳其邁首先表揚警察局高效率偵破陳男為首詐欺機房案、苓雅區夫妻命案與彌陀區因賭債糾紛所引發槍擊案，將不法分子即時繩之以法，展現維護公權力的決心。同時，也表揚台新銀行三民分行、臺灣銀行仁武分行及台北富邦商業銀行高雄分行等金融機構人員，在民眾辦理匯款時發現有疑遭詐騙跡象，通報警方到場，共同成功攔阻詐騙。
其中「全般刑案」去(111)年發生數已為近20年來最低，而本(112)年1至11月發生數相較去年同期更低，且街頭鬥毆案件大幅減少，均全數偵破；而在打詐成效部分，本期成功攔阻民眾詐騙被害1,515件，攔阻金額達新臺幣7億7,389萬元也較去年同期提升。而從發生數來看，去年較前一(110)年下降5.07％，且本期較去年同期下降12.31％，更是連續2年發生數降幅六都最佳。
而未來各項大型活動所帶來的人潮、車潮，要做好交通疏運，並提醒市民朋友尾牙或冬令進補時節務必「開車不喝酒、喝酒不開車」，餐飲業者落實協助代叫計程車或代駕員服務，並勸導來客不碰車，以防憾事發生。