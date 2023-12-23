總統立委選舉對高雄發展有影響　陳其邁坦言兩選區危險

高市治安數據減少破獲率增　陳其邁期許做好選舉期間維安

▲市長陳其邁於治安會報中，期許高市警局務必全力做好明年初總統副總統及立法委員選舉維安工作，力求選舉「平安、平順、平穩」。（圖／高市警局提供）
▲市長陳其邁於治安會報中，期許高市警局務必全力做好明年初總統副總統及立法委員選舉維安工作，力求選舉「平安、平順、平穩」。（圖／高市警局提供）

記者郭凱杰／高雄報導

高市府22日召開112年第6次治安會報，市長陳其邁表示，高雄市整體治安數據持續呈現「發生數減少、破獲率增加」趨勢，陳其邁也在會中感謝全體警察同仁與臺灣高雄、橋頭兩地檢署所付出之心力，期許高市警局務必全力做好明（113）年初總統副總統及立法委員選舉維安工作，力求選舉「平安、平順、平穩」。

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▲市長陳其邁於今天召開治安會報首先表揚警察局高效率偵破陳男為首詐欺機房案、苓雅區夫妻命案與彌陀區因賭債糾紛所引發槍擊案，展現維護公權力的決心的績優單位。（圖／高市警局提供）
▲市長陳其邁於召開治安會報首先表揚警察局高效率偵破陳男為首詐欺機房案、苓雅區夫妻命案與彌陀區因賭債糾紛所引發槍擊案，展現維護公權力的決心的績優單位。（圖／高市警局提供）
會中，市長陳其邁首先表揚警察局高效率偵破陳男為首詐欺機房案、苓雅區夫妻命案與彌陀區因賭債糾紛所引發槍擊案，將不法分子即時繩之以法，展現維護公權力的決心。同時，也表揚台新銀行三民分行、臺灣銀行仁武分行及台北富邦商業銀行高雄分行等金融機構人員，在民眾辦理匯款時發現有疑遭詐騙跡象，通報警方到場，共同成功攔阻詐騙。

▲陳其邁也於治安會報中表揚台新銀行三民分行、臺灣銀行仁武分行及台北富邦商業銀行高雄分行等金融機構人員，與警方共同合作成功攔阻詐騙。（圖／高市警局提供）
▲陳其邁於治安會報中表揚台新銀行三民分行、臺灣銀行仁武分行及台北富邦商業銀行高雄分行等金融機構人員，與警方共同合作成功攔阻詐騙。（圖／高市警局提供）
其中「全般刑案」去(111)年發生數已為近20年來最低，而本(112)年1至11月發生數相較去年同期更低，且街頭鬥毆案件大幅減少，均全數偵破；而在打詐成效部分，本期成功攔阻民眾詐騙被害1,515件，攔阻金額達新臺幣7億7,389萬元也較去年同期提升。而從發生數來看，去年較前一(110)年下降5.07％，且本期較去年同期下降12.31％，更是連續2年發生數降幅六都最佳。

而未來各項大型活動所帶來的人潮、車潮，要做好交通疏運，並提醒市民朋友尾牙或冬令進補時節務必「開車不喝酒、喝酒不開車」，餐飲業者落實協助代叫計程車或代駕員服務，並勸導來客不碰車，以防憾事發生。

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