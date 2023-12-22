葉家妤產後1個月嗑燒酒雞補奶水 陳宇風羞認停機：我不敢
44歲民視一姐葉家妤跟老公陳宇風結婚12年，上月迎接第3個女兒「小酪梨」出生，今（22）日夫婦出席陳宇風弟弟陳熙鋒婚禮，葉家妤大讚老公是神隊友，親自燉煮燒酒雞幫她補奶水，被問到夫婦停機嗎？葉家妤支支吾吾說：「這題好羞澀。」陳宇風說：「現在還不太敢，因為畢竟是第3胎，希望她好好休息。」
記者羅凌筠／台北報導
陳熙鋒300名親友到場祝福，罹患甲狀腺癌的兵家綺，15日進手術室開刀，今日穿藍紫色洋裝現身，她受訪透露開刀後嘴巴、脖子很腫，只能吃軟質食物，「我昨天受不了偷偷吃白米飯，我現在下巴麻痺，飯都卡在嘴唇跟牙齦中間，所以我要用筷子去挖出來。」
兵家綺透露開刀後整個甲狀腺整個拿掉，醫生又發現淋巴中間有1顆腫瘤，過幾天她要回醫院看報告，「又是個癌症的話，那就要再做下一個療程。」目前她沒有辦法接工作，除非聲音狀況好一點才能復工，現階段專心調養身體為優先。
賴慧如8月與國標舞老師劉家銘再婚，夫妻倆一起參加婚禮，被問到婚禮何時舉辦，賴慧如說：「工作太滿，有在計畫但是沒成形。」她也覺得明年太趕，應該是來不及，而且雙方都是再婚，「對婚禮沒有太大憧憬，畢竟我們兩個都辦過了。」
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