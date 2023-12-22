高榮聯醫合作　陳其邁：強強聯手提供最優醫療服務

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高雄市立聯合醫院是目前北高雄唯一公辦公營的區域教學醫院，此次與高雄榮民總醫院合作營運管理，是全國首創的公務機關合作模式。陳其邁也提到，高雄市近年與各醫療院所在智慧醫療領域合作施行許多計畫，包含整合式的智慧醫療學習平台、雲端智慧相關的微型門診服務等等，利用人工智慧協助病患獲得更好的照顧，同時也落實ESG的相關責任的實踐。
高榮指出，預計投入10億元資金，更新聯醫設施設備並新建第二醫療大樓，提升服務品質與量能。高榮與聯醫醫療團隊也將攜手合作，共同推動醫療服務優化，聯醫所有醫事人員不但全數留用，並依聯醫需求，由高榮提供醫師人力支援，特別是眼科、耳鼻喉科、骨科及風濕免疫科等，都由榮總主任級醫師來支援門診服務。未來將透過輪調培訓及交流方式，提升聯醫各類醫事人員專業知能與經驗，讓市民能更方便獲得醫學中心等級醫療服務。
榮總協助高雄市各區衛生所導入雲端智慧門診資訊系統，以確保醫療資訊流暢，提高就醫便利性。此系統將整合病歷、檢驗、掛號等資訊，使病患無論在哪就醫，都能享受到同樣優質、高效的醫療服務。高榮指出，在高榮接手營運聯醫後，原先聯醫的各項公共衛生政策任務，例如：長期照顧、預防接種、癌症篩檢及防疫等，高榮身為高屏區唯一公立醫學中心，將責無旁貸，持續辦理。