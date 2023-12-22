總統立委選舉對高雄發展有影響　陳其邁坦言兩選區危險

高榮聯醫合作　陳其邁：強強聯手提供最優醫療服務

▲「高榮聯醫 共創卓越」記者會今(22)日在高雄市立聯合醫院盛大舉行。（圖／記者陳美嘉攝，2023.12.22）
▲「高榮聯醫 共創卓越」記者會今(22)日在高雄市立聯合醫院盛大舉行。（圖／記者陳美嘉攝，2023.12.22）

記者陳美嘉／高雄報導

「高榮聯醫 共創卓越」記者會今(22)日在高雄市立聯合醫院盛大舉行，高雄市長陳其邁與退輔會主委馮世寬及各界代表等共同進行營運啟動儀式。高雄市榮民總醫院將從113年1月1日起，正式接手高雄市立聯合醫院營運管理。陳其邁表示，從地方、社區到醫學中心的垂直整合將能帶給市民更便利、完整的醫療服務，讓市民能夠獲得最好的健康照顧，提升地方整體醫療福祉。

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陳其邁指出，感謝退輔會主委馮世寬果斷決定促成此次的合作。尤其聯合醫院位在高雄市蛋黃區，合作之後可以讓市民朋友享受到醫學中心級的服務水準，未來在退輔會的支持下，高雄榮總也會再投入十年十億的預算，不僅興建第二醫療大樓，也會有更多尖端醫療設備投入營運。相信此次的強強聯手將提升高雄的醫療品質與量能，提升市民整體醫療福祉。

▲高榮醫療團隊將與聯醫醫療團隊攜手合作，共同推動醫療服務優化。（圖／記者陳美嘉攝，2023.12.22）
▲高榮醫療團隊將與聯醫醫療團隊攜手合作，共同推動醫療服務優化。（圖／記者陳美嘉攝，2023.12.22）
高雄市立聯合醫院是目前北高雄唯一公辦公營的區域教學醫院，此次與高雄榮民總醫院合作營運管理，是全國首創的公務機關合作模式。陳其邁也提到，高雄市近年與各醫療院所在智慧醫療領域合作施行許多計畫，包含整合式的智慧醫療學習平台、雲端智慧相關的微型門診服務等等，利用人工智慧協助病患獲得更好的照顧，同時也落實ESG的相關責任的實踐。

高榮指出，預計投入10億元資金，更新聯醫設施設備並新建第二醫療大樓，提升服務品質與量能。高榮與聯醫醫療團隊也將攜手合作，共同推動醫療服務優化，聯醫所有醫事人員不但全數留用，並依聯醫需求，由高榮提供醫師人力支援，特別是眼科、耳鼻喉科、骨科及風濕免疫科等，都由榮總主任級醫師來支援門診服務。未來將透過輪調培訓及交流方式，提升聯醫各類醫事人員專業知能與經驗，讓市民能更方便獲得醫學中心等級醫療服務。

榮總協助高雄市各區衛生所導入雲端智慧門診資訊系統，以確保醫療資訊流暢，提高就醫便利性。此系統將整合病歷、檢驗、掛號等資訊，使病患無論在哪就醫，都能享受到同樣優質、高效的醫療服務。高榮指出，在高榮接手營運聯醫後，原先聯醫的各項公共衛生政策任務，例如：長期照顧、預防接種、癌症篩檢及防疫等，高榮身為高屏區唯一公立醫學中心，將責無旁貸，持續辦理。

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