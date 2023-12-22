南投某高中導師涉觸摸女學生私處　校方停聘6個月調查

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江和樹說，被害女學生雖當下制止對方，並要求不可再犯，不料涉案教師稱快退休了沒在怕，且後續經反映校方處理後，卻被以目前選舉期間為由，稱性平會無法召開。
遭指控的高中回應，教官當時找到被害女學生時，發現她情緒不穩，經詢問後發現導師疑有性騷擾情事，除安撫女學生情緒，也要求涉案人遠離被害人。
校方指出，案發隔天即召開性平會調查，發現涉案人確實違反性別平等教育法，涉案教師也承認並說「對不起學校」，由於情節重大，教評會案發第3天即給予停聘6個月處分，後續將持續調查。
校方表示，被害女學生目前情緒不穩，除安排專人輔導，也已進行調查及懲處程序，絕無拖延或包庇；涉案教師相當資深，熱心教學、常主動陪學生晚自習，校方對於事件感到意外，涉案教師也向校方表示自己行為不當，對學生、學校造成困擾相當抱歉。（編輯：郭諭儒）1121222
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