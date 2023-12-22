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2023全球最繁忙國際航線在東南亞！台北往返香港成長130％排在第3

▲根據旅遊數據公司OAG資料，2023年全球最忙碌的國際航線，是往返馬來西亞吉隆坡（Kuala Lumpur）與新加坡的短程航班。（圖／新加坡航空提供）
▲根據旅遊數據公司OAG資料，2023年全球最忙碌的國際航線，是往返馬來西亞吉隆坡（Kuala Lumpur）與新加坡的短程航班。（圖／新加坡航空提供）

記者倪浩軒/綜合報導

2023年即將過去，許多年度總結的統計數據紛紛出籠。根據旅遊數據公司OAG資料，2023年全球最忙碌的國際航線是往返馬來西亞吉隆坡（Kuala Lumpur）與新加坡的短程航班，而2023年全球最忙碌的國內航線，不是中國或美國，而是往返韓國濟州島和首爾金浦機場的航線。但2023年全球最忙碌的機場則是美國亞特蘭大國際機場（Atlanta Hartsfield-Jackson Intl Airport）。

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根據《CNN》報導，OAG這個統計是完全根據2023年全年航班售出的座位數來排名，沒有考慮其他因素。往返於吉隆坡與新加坡的航班共售出了約490萬個座位，比2022年增加50％。由於搭飛機往返吉隆坡與新加坡僅需1小時，因此許多時常需要穿梭兩地工作的人士會選擇搭飛機。

台灣往返香港的航線，以約售出460萬個座位排在第3，與2022年相比大幅成長了130％。而位居第2的則是埃及開羅（Cairo）往返沙烏地阿拉伯吉達（Jeddah）的航線，售出約480個座位，與2022年相比成長了38％。

亞洲和中東的國際航線在這個排行榜上遙遙領先，唯一能擠進榜內的例外是往返於紐約和倫敦的航線，約售出390萬個座位，與2022年相比成長了25％，排在第8。

而在國內航線方面，排名第1的是韓國往返濟州島和首爾的航線，而2、3名則分別是札幌往返東京以及福岡往返東京的航線。2023年全球最忙碌的機場則是美國亞特蘭大國際機場，杜拜與東京成田機場分別緊追在後。

2023年最繁忙國際航線TOP10

1.吉隆坡(KUL)至新加坡(SIN)
2.開羅(CAI)至吉達(JED)
3.香港(HKG)至台北(TPE)
4.首爾仁川(ICN)至大阪關西(KIX)
5.首爾仁川(ICN)至東京成田(NRT)
6.杜拜(DXB)至利雅德(RUH)
7.雅加達(CGK)至新加坡(SIN)
8.紐約甘迺迪(JFK)至倫敦希斯洛機場 (LHR)
9.曼谷素萬那普(BKK)至新加坡(SIN)
10.曼谷素萬那普(BKK)至首爾仁川(ICN)

2023年最繁忙國內航線TOP10

1.濟州(CJU)至首爾金浦(GMP)
2.札幌新千歲(CTS)至東京羽田(HND)
3.福岡(FUK)至東京羽田(HND)
4.河內(HAN)至胡志明市(SGN)
5.墨爾本(MEL)至雪梨(SYD)
6.北京(PEK)至上海虹橋(SHA)
7.東京羽田(HND)至沖繩那霸(OKA)
8.吉達(JED)至利雅德(RUH)
9.孟買(BOM)至德里(DEL)
10.雅加達(CGK)至峇裡島登巴薩(DPS)

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