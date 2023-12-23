金鐘歌王楊烈與陳其邁相挺李昆澤　三人同行逛夜市嚐美食

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三人沿路掃街拜票，有熱情攤商招待蒸餃、章魚小丸子、營養三明治等不同的美食，表示支持與肯定，更有許多民眾前去互動，希望可以拍照留念。李昆澤也帶著陳其邁與楊烈一起享用蚵仔煎、四神湯、魚丸湯、月亮蝦餅、清蒸肉圓、腸粉等小吃。
李昆澤表示，今天特地邀請楊烈來到吉林夜市，就是希望借助楊烈的高人氣，帶動在地攤商的生意。李昆澤表示，他每年都為了推廣車站周邊的商圈，向觀光署爭取100萬的預算，協助商圈的行銷與推廣，明年也更將進一步爭取500萬的經費，來促進商圈的發展。
楊烈向大家推薦李昆澤，強調李昆澤是非常認真的政治人物，在立法院認真監督政府、在地方為高雄爭取建設。楊烈說，許久未到高雄，看到高雄多了捷運、輕軌，也拆除老舊的陸橋，市容變得清爽、交通也更加便利，是李昆澤為高雄努力的證明。
陳其邁也說，與李昆澤認識多年，李昆澤是低調、認真做事的人，事情都默默的做，大家不要因為這樣就忘記他。這幾年高雄的鐵路地下化、捷運黃線建設、紫線的可行性評估，還有中博陸橋、九如陸橋的拆除、綠園道的建設，都是李昆澤為高雄打拚，向中央爭取預算的成果。陳其邁說，李昆澤是高雄的後盾，請大家一定要堅定支持李昆澤。
李昆澤強調，自己用心問政，連續22會期被被評選為公督盟的優秀立委，而且對於地方建設尤其關心，為高雄爭取超過2700億的預算。從鐵路地下化與綠園道建置、爭取捷運黃線建設與紫線的可行性評估、增設五大停車場、六大滯洪池到陸橋的拆除、地下道填平、21所國中小的校園改善等，就是希望讓鄉親的生活越來越安全便利。
李昆澤也拜託鄉親，總統、立委雙雙投2號，總統支持2號賴清德，立委支持2號李昆澤，政黨票投給6號民進黨，讓他繼續為高雄拚問政、拚建設、拚服務！