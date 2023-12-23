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聖誕、元旦連假「運量上看144萬人次」　桃機揭出境尖峰：提早到

▲不少民眾出國旅遊，會利用桃園機場自助報到系統及自助行李託運服務。（圖／機場公司提供）
▲不少民眾出國旅遊，會利用桃園機場自助報到系統及自助行李託運服務。（圖／機場公司提供）

記者許若茵／台北報導

告別疫情全球旅遊業復甦，2023年尾聲將迎接聖誕佳節及元旦連續假期，緊接著各級學校陸續放寒假，不少民眾計劃出國，機場公司表示，已完成疏運整備工作，疏運時間從12月22日至明年1月2日，共12天，預估總運量逾144萬人次，全年客運量將突破3500萬人次。因應出國人潮，機場公司呼籲旅客提前抵達機場，並掌握5大技巧，像是常見禁止託運的違禁品，如行動電源、打火機務必隨身攜帶上機；安檢前可預先脫掉較厚重的外套，加速通過檢查，使旅程一路順暢。

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每年聖誕節至元旦跨年，是全球觀光旅遊熱門時間點，加上多所大學22日起陸續放寒假，預計聖誕節前機場將湧現人潮。桃園國際機場疏運時間從12月22日至明年1月2日，共計12天，根據航班架次運量預估將增加12架次包機、65架次加班機，總運量將超過144萬人次，每日平均運量約12萬人次，全年客運量可望突破3500萬人次。

機場公司日前已召開疏運會議且做好相關準備工作，為維護飛航安全，加速出入境通關與疏運效率，提醒旅客掌握五大技巧：

1.善用智慧化服務
每日出境尖峰時段為7時至10時、14時至16時及21時至23時，呼籲出國旅客提前抵達機場，亦可多加利用手機、網路或市區預辦登機（A1臺北車站、A3新北產業園區站）完成報到，使用自助行李託運等智慧化服務，加速報到效率；自動查驗通關系統可直接於通關閘道內註冊，註冊後可直接通關且終身均可使用，即使更換護照，也無需重新註冊。

2.搭乘大眾運輸工具
桃園機場提供旅客安全且多元的交通選擇，進出機場可搭乘機場捷運或客運巴士等大眾運輸工具，方便又省時。旅客也可選擇機場排班計程車，計程車均有固定上車處，第一航廈12號會面點及第二航廈26號會面點，切勿搭乘違法黃牛車輛，以維護自身權益。

3.預先確認電子用品攜帶規定
常見禁止託運的違禁品中，以行動電源、打火機佔大宗，為維護飛航安全應隨身攜帶上飛機並做好保護，切勿託運。依據國際民航組織及國際空運協會之規定，鋰電池小於100瓦特小時可攜帶上機；目前一般市售筆記型電腦、平版、3C產品之鋰電池多小於100瓦特小時，多可隨身攜帶上機，但不允許託運。

4.減少複查安檢更順暢
冬季出遊穿著較多，提醒旅客通過安檢金屬探測門前，可先將身上的外套、帽子及金屬物品取下，並將平板與筆記型電腦自隨身行李取出後，連同外套及隨身行李一同置入X光檢查儀；手提行李或隨身攜帶上機之液體、膠狀及噴霧類物品容器，不得超過100毫升，且須裝於可密封之透明塑膠夾鍊袋；安檢管制區前備有危安物品棄置箱，超過100毫升液體均可倒入。

5.出發前請確認護照效期
國人於出國前，應及早檢查護照效期是否為6個月以上，並預先洽航空公司各國入境相關規定。此外，每日入境尖峰時段為14時至18時及20時至23時，提醒回國旅客，切勿違規攜帶農畜產品、留意貨幣菸酒攜帶規定。

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