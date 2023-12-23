北京中止部分關稅減讓、卻恢復台灣石斑輸入 路透：胡蘿蔔加大棒
中國國台辦22日宣布，即日起恢復台灣的石斑魚輸入，在這之前，中國海關總署以驗出禁藥和土黴素超標為由，暫停輸入台灣石斑魚已1年多，國台辦發言人朱鳳蓮聲稱，只要堅持九二共識、反台獨，兩岸就是一家人好商量。不過由於中國21日才宣布明年元旦起，將中止ECFA部分產品的關稅減讓，隔天又突然恢復台灣石斑輸入，被外媒形容為「胡蘿蔔加大棒」的外交模式。
國際中心蔡姍伶／綜合報導
外媒《路透社》22日以《中國基於胡蘿蔔加大棒外交取消了對台灣石斑魚的進口禁令》為題，報導了這2起緊接著發生的事件，即中國宣布恢復進口台灣石斑前一天，才中止了部分ECFA關稅減讓，激怒了台灣當局，特別此時距離台灣大選只剩不到一個月。
報導並引述台灣農業部說法，指控中國在決定哪些台灣公司可以恢復石斑魚出口時，存在「政治選擇性」，試圖分化台灣漁民，過程既沒有與台灣相關單位協商，也沒有告知檢疫條件及標準，導致台灣產業沒有一致的市場規則可循。
報導提到，台灣將於1月13日舉行總統和立法委員選舉，中國一連串舉動，被認為是想迫使台灣，接受有關兩岸的主權主張。對此台灣執政黨一再強調，中國試圖以軍事或經濟手段，干預選民投票，以確保最後的選舉結果「有利於北京」。