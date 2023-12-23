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北市信義區傳毒鴛鴦虐殺貓！許淑華：推動保前科犯平台、重罰虐貓

▲北市信義區傳出虐貓案。（示意圖／NOWnews資料照）
▲北市信義區傳出虐貓案。（示意圖／NOWnews資料照）

記者呂炯昌／台北報導

北市信義區驚傳虐貓案！嫌犯趙姓男子疑自今年9月陸續犯案，受害5隻貓隻皆為認養而來。立委參選人、台北市議員許淑華關注此案，並認為應提高虐待殺害動物刑責，並建立動保前科犯檢索平台。

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許淑華指出，7年前大橘子事件 後，她參與了後續動保法的修訂，提高了相關罰則；今年4月的 茶茶事件 後，她進一步提出了三點改革方針：第一點，再度提高虐待殺害動物的刑責。目前動保法第25條規定：針對虐待、殺害動物等行為，處2年以下有期徒刑或拘役，併科新臺幣20萬元以上200萬元以下罰金。認為這樣的罰則不足以嚇阻犯罪。因為，目前最重本刑5年以下的有期徒刑能易科罰金，等於讓虐待動物的惡徒有機會能用錢來逃避牢獄懲罰，繼續在社會上為非作歹。

許淑華表示，應該調高相應刑責 ，將虐待動物致死亡、傷殘等罪行， 最重本刑調高為5年以上 ，最輕本刑提高為1年以上，斷絕易科罰金的機會，防止犯人有機會用錢來規避牢獄處罰；並配合強制沒收毛孩、交由主管機關安置救護等配套措施，確保毛孩後續的生活。

許淑華表示，第二點，賦予動保機關即時救援受虐動物的權限。過去動保機關礙於權限，想救援往往心有餘而力不足，未來我將 #努力推動制度性改革：動保處在收到虐殺通報案件後，必須於第一時間橫向將資訊轉達給警察局及社會局， 比照家暴事件辦理 ，也授權警方有權前往通報位置進行緊急處置 ，扣留虐殺嫌疑人進行後續偵辦。同時也要商議提高動保機關的行政權限與研議增補警方人力，避免行政機關與警方人力不足的問題。

許淑華指出，第三點，針對虐待傷害動物前科犯，她將透過建立動保前科檢索平台，減少其再犯的管道。未來將推動針對曾虐殺、傷害動物判決有罪的前科犯，建立動保前科犯檢索平台。無論是官方合法的領養管道，或是合法購買的場所、施打晶片的動物醫院等，都應該能即時確認對方是否為虐殺動物的前科犯。

許淑華也指出，虐殺動物的前科犯必須依法先行終止領養或購買等程序 ，並主動通報主管機關。同時，也要建立官方通報窗口 ，方便民眾檢舉，但同時要確保審核機制與人力，避免浮濫檢舉 傷及一般民眾權益。



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