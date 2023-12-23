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中華職棒／富邦悍將傳簽下大聯盟級洋投Rodriguez！球團並未證實

▲26歲右投N.羅德里奎茲（Nivaldo Rodriguez），即將離開冬盟所屬隊伍，並和中職富邦悍將簽約。（圖／美聯社／達志影像）
▲26歲右投N.羅德里奎茲（Nivaldo Rodriguez），即將離開冬盟所屬隊伍，並和中職富邦悍將簽約。（圖／美聯社／達志影像）

記者吳政紘/綜合報導

富邦悍將傳出可能簽下大聯盟級洋投Nivaldo Rodriguez，根據委內瑞拉記者Georgeny Pérez報導，他即將離開冬季聯盟所屬球隊，並且來到台灣，對此，富邦悍將並未證實，表示目前洋將補強作業持續進行中，有適合的新人選都會全面評估，若有確定簽約消息，將一併對外公布。

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Nivaldo Rodriguez曾代表委國打2018年U23世界盃棒球賽，並且帶著招牌眼鏡，而他打過墨西哥聯盟的Sultanes de Monterrey（蒙特雷蘇丹），並且擁有大聯盟資歷，2016年和太空人隊簽約後，並在2020年上大聯盟，2021年被釋出。

Nivaldo Rodriguez合計在大聯盟9場後援出賽、0勝1敗，防禦率4.50，他曾在2022年轉戰老虎隊，近兩年都在獨立聯盟和墨西哥聯盟出賽。

Nivaldo Rodriguez今年在墨聯擔任先發，17場出賽、防禦率2.76，94.2局，20保送、84三振。隊友還是前富邦的洋投傑斯跟艾普勒。

Nivaldo Rodriguez目前效力委內瑞拉冬季聯盟Navegantes del Magallanes（麥哲倫航海家隊），他在冬盟10場出賽為先發、防禦率4.74。

根據Georgeny Pérez報導，他將離開球隊，來到台灣富邦悍將效力，富邦悍將球團並未證實，表示「目前洋將補強作業持續進行中，除了本季曾效力的洋將之外，有適合的新人選都會全面評估，若有確定簽約消息，將一併對外公布。」

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