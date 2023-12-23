特檢請求速裁川普是否享絕對豁免權　最高院拒絕

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最高法院目前保守派以6比3占多數，其中3名大法官是川普擔任總統時任命。最高法院今天在僅有一行字的命令中拒絕特檢的要求，但沒有就此裁定提供任何原因。
川普被控密謀推翻2020年大選結果，目前預定2024年3月4日受審。現年77歲的川普在2024年共和黨總統提名戰民調領先。
川普律師團多次尋求將這場審判延到明年大選後，理由包括聲稱川普享有「絕對豁免權」，不能因為他在白宮任職時的作為而被起訴。
承審此案的聯邦地區法院法官楚坎（Tanya Chutkan）本月1日裁定他在任內的作為不具刑事指控豁免權，表示當過總統不代表持有終身「免獄卡」。
川普律師團隨後向美國哥倫比亞特區聯邦巡迴上訴法院提出抗告，而特檢史密斯則請求最高法院介入審理。
最高法院今天駁回後，上訴法院現在將優先審理這起豁免權案。
里契蒙大學（University of Richmond）法學教授托比亞斯（Carl Tobias）表示，3月的審判日期可能因此生變。托比亞斯指出，最高法院過去4年曾同意對19起案件的上訴進行快速審理，目前不清楚為何這次拒絕。
川普對最高法院此舉表示歡迎，並說他期待在上訴法院陳述自己的論點。
他在個人社群平台上發文說：「我當然有權獲得總統豁免權。」他再次在沒有確切證據的情況下聲稱自己原本贏得2020年大選，他說「我當時是總統，針對2020年總統選舉被操縱和勝選被偷走一事進行調查並發言，是我的權利和義務」。
哥倫比亞特區上訴法院已定於明年1月9日進行辯論，而裁定結果預計最終會到最高法院，最高法院目前的開庭期將於明年6月結束。（譯者：盧映孜/核稿：李佩珊）1121223