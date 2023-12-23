饗賓餐旅兩餐廳進駐台中麗寶！免費送招牌菜　總裁牛肉麵插旗南港

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兩家餐廳座落於台中麗寶二期D區1樓，緊鄰「科莫湖Como Lake」，整個街廓仿造北義度假勝地「科莫湖Como Lake」。其中「開飯川食堂」台中麗寶店，是品牌第29家分店，總坪數 121坪，一共有156個座位數，大片落地玻璃用餐同時還能欣賞湖邊美景，彷彿置身於異國。而「饗泰多 泰式風格餐廳」台中麗寶店，不僅是該品牌台中第一家、也是全台第14家分店。總面積117.9坪，有136個座位數。
慶祝新店開幕，「開飯川食堂」台中麗寶店推出活動促銷三重送，即日起至2024年1月20日前單筆消費滿1,500元，送經典招牌【流口水雞】優惠券乙張；12月29日前於FB/IG 打卡送外酥內嫩【鐵漢柔情】乙份；第三重五星送，1月5日前店內用餐並給予Google 5星好評送沁涼酸甜【仙楂烏梅湯】乙杯。「饗泰多 泰式風格餐廳」也有三重活動，即日起至1月21日前，來店消費就送【明星菜99元優惠券】；1月4日前來店內用，打卡就送【咔滋椒麻雞】乙份；好評五星送，1月21日前店內餐並給予Google5星好評送【摩摩喳喳】乙份。
至於創立於2016年的「總裁牛肉麵（C.E.O. Beef Noodle）」，從獨立街邊店打開知名度，在疫情期間，鎖定人潮商場，轉變為店中店型態，在 2021 年 9 月進軍Global Mall 桃園環球 A19 購物中心， 2022 年 3 月入駐台北信義商圈BELLAVITA 寶麗廣塲，今年12月再下一城，進駐CITYLINK購物中心南港店C棟7樓美食街。
「總裁牛肉麵」隸屬「艾斯奇餐飲」旗下，出自辜仲立與行政總主廚唐文浚之手的鎮店人氣招牌菜「總裁牛肉麵」，針對食材、湯頭、口味，歷經上百次討論與不斷改良，更曾於「2019 臺北市牛肉麵饗味國際大評比」獲選十大優選店家，製法是以牛骨、豬骨、雞骨熬煮作為基底，再使用澳洲牛腱燉煮一個半小時，牛腱肉筋多且肉質鮮嫩，含豐富膠質，溶入牛筋膠質熬煮 8 小時的湯頭，結合大紅袍、花椒、老薑等食材紅燒，搭配 Q 彈麵條，四段工序激盪出湯、肉、麵三位一體的絕妙口感，並帶微辣香麻滋味。
而霸氣豐富的「五寶牛肉麵」，選用澳洲及紐西蘭的草飼牛隻，五個不同的肉質部位，有牛三寶(牛腱、牛筋、牛肚)、以及富含膠質嚼勁Q彈的牛頰肉與鮮嫩不膩口的雪花牛片，加入柱侯醬、紅南乳、豆瓣醬等個別進行滷煮，再將特選牛大骨、雞爪、薑、芹菜，放入大紅袍花椒、草果、桂枝、陳皮等 23 種材料作為湯底，至少 8 小時燉煮入味，最後再次放入滷過的五寶一起熬煮，費工耗時。另有蕃茄牛肉麵、舒肥健康雞湯麵等，選擇豐富。