逾6萬人聽團逛市集　高雄聖誕生活節首日　商圈業績衝翻倍

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高雄聖誕跨年嘉年華這一次針對不同客群，精心規劃多元主題的市集，包含：名店進駐的「高雄聖誕市集」、在地特色的「商圈漫步市集」、文青質感的「青年生活市集」、百貨加碼的「大統浪漫市集」，在各大主題市集使用iPASS MONEY電子支付滿200元，即可至服務台兌換100元聖誕商圈優惠券。
此外，高雄13家百貨加碼推出，從聖誕到跨年期間，消費滿千再送100元聖誕商圈優惠券，數量有限，兌完為止。全市近30個合作商圈都可以消費直接抵用，不限消費金額、不找零、單筆消費不限使用張數，使用期限到明（113）年2月29日止。
第一位領取市府加碼「聖誕商圈優惠券」、來自台北的張小姐表示，看到高雄的聖誕活動熱鬧非凡加上有優惠活動加持，因此特地從台北下來高雄參加聖誕生活節。另一位高雄在地的錢同學表示，從市府IG看到活動兌換訊息，特地來消費換聖誕商圈優惠券，拿去買聖誕禮物。
中央公園商圈理事長林濬鴻表示，從月初大立百貨引入MUJI與DON DON DONKI之後，中央公園每天都人潮滿滿，加上市府點亮超過25米高聖誕樹與燈飾、大咖歌手輪番開唱，人潮預計有3到4倍的成長，營業額更是大幅成長，串連市集、商圈、百貨以及音樂演出，歡迎更多市民朋友來中央公園商圈過聖誕、迎接跨年。
代表甲仙商圈參與市集的返鄉青農葉俊成表示，首次參與市府主辦的市集，特地準備了期間限定的甲仙山芋，新鮮山芋製成蜜芋頭首日開賣就秒殺，因此決定要備料數倍，來迎接第二天的活動人潮。來自霧台的吉力吉撈夫婦說，原本已準備兩倍量的烤肉跟食材，4點半開賣不到3小時就賣完了，今天一定會準備更多的量，希望大家繼續來捧場。文創市集的攤商們也大讚，感受到消費者的熱情與活力，活動期間人潮不間斷令人振奮，期待高雄之後還有更多類似活動。
高雄大立副總張銘池指出，感謝市府規劃的聖誕生活節系列活動，串連大立百貨與周邊商圈店家活絡經濟。大立A、B館在聖誕期間預估10萬來客數，檔期業績比去年同月成長3倍。將會呼應顧客及網路群期待品牌持續開發中，打造成為高雄觀光購物的新地標。
新堀江、中央公園商圈人流這次又藉由聖誕生活節大幅提升，讓許多網友感到很感動，「看到城市光廊再度充滿人流與攤商，彷彿夢回20年前」、「好久沒看到中央公園這樣的榮景」，更有網友將中山五福路口的大量人流媲美日本知名的「澀谷交叉口」讓新堀江與玉竹街重新擦亮「高雄原宿」的招牌，網友更紛紛表示未來市府能繼續在中央公園舉行活動。