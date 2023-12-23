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逾6萬人聽團逛市集　高雄聖誕生活節首日　商圈業績衝翻倍

▲高雄聖誕生活節首日湧入了超過6萬人次觀眾，音樂雙舞台爆滿。(圖／高市府提供)
▲高雄聖誕生活節首日湧入了超過6萬人次觀眾，音樂雙舞台爆滿。(圖／高市府提供)

記者郭凱杰／高雄報導

高雄聖誕跨年嘉年華昨(22)日盛大登場，首度結合「2023高雄聖誕生活節」及「2024高雄跨年晚會」，從聖誕一路熱鬧到跨年，經發局長廖泰翔表示，聖誕生活節第一天就吸引超過6萬人次前來，人流量較平時增加3倍，各大市集在市府加碼滿額送聖誕商圈優惠券更發揮加乘效果，帶動周邊百貨與商圈買氣大增，大立百貨業績成長3倍，周邊商圈人潮倍增。

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▲「高雄聖誕生活節」首(22)日由高爾宣等超強卡司開唱。(圖／高市府提供)
▲「高雄聖誕生活節」首(22)日由高爾宣等超強卡司開唱。(圖／高市府提供)
高雄聖誕跨年嘉年華首日由高爾宣、美秀集團等超強卡司領軍，不只音樂雙舞台湧入爆滿人潮，各大主題市集的生意業績在市府加碼的市集、百貨消費滿額即贈送「聖誕商圈優惠券」加持下，周邊商圈與百貨的人流、買氣大增，店家感謝市府舉辦活動，成功串連龐大人潮，大力讚聲「業績翻倍成長！」

▲「高雄聖誕生活節」精心規劃多元主題的市集首（22）日人潮滿滿，各大主題市集的生意業績強強。(圖／高市府提供)
▲「高雄聖誕生活節」精心規劃多元主題的市集首（22）日人潮滿滿，各大主題市集的生意業績強強。(圖／高市府提供)
高雄聖誕跨年嘉年華這一次針對不同客群，精心規劃多元主題的市集，包含：名店進駐的「高雄聖誕市集」、在地特色的「商圈漫步市集」、文青質感的「青年生活市集」、百貨加碼的「大統浪漫市集」，在各大主題市集使用iPASS MONEY電子支付滿200元，即可至服務台兌換100元聖誕商圈優惠券。

▲中央公園商圈理事長林濬鴻表示，看到滿滿人潮十分開心！歡迎更多市民朋友來中央公園商圈過聖誕、迎接跨年。(圖／高市府提供)
▲中央公園商圈理事長林濬鴻表示，看到滿滿人潮十分開心！歡迎更多市民朋友來中央公園商圈過聖誕、迎接跨年。(圖／高市府提供)
此外，高雄13家百貨加碼推出，從聖誕到跨年期間，消費滿千再送100元聖誕商圈優惠券，數量有限，兌完為止。全市近30個合作商圈都可以消費直接抵用，不限消費金額、不找零、單筆消費不限使用張數，使用期限到明（113）年2月29日止。

▲第一位領取市府加碼「聖誕商圈優惠券」的張小姐特地從台北下來高雄參加聖誕生活節。(圖／高市府提供)
▲第一位領取市府加碼「聖誕商圈優惠券」的張小姐特地從台北下來高雄參加聖誕生活節。(圖／高市府提供)
第一位領取市府加碼「聖誕商圈優惠券」、來自台北的張小姐表示，看到高雄的聖誕活動熱鬧非凡加上有優惠活動加持，因此特地從台北下來高雄參加聖誕生活節。另一位高雄在地的錢同學表示，從市府IG看到活動兌換訊息，特地來消費換聖誕商圈優惠券，拿去買聖誕禮物。

▲代表甲仙商圈參與市集的返鄉青農葉俊成特地準備期間限定的甲仙山芋製成蜜芋頭，首日開賣立刻秒殺。(圖／高市府提供)
▲代表甲仙商圈參與市集的返鄉青農葉俊成特地準備期間限定的甲仙山芋製成蜜芋頭，首日開賣立刻秒殺。(圖／高市府提供)
中央公園商圈理事長林濬鴻表示，從月初大立百貨引入MUJI與DON DON DONKI之後，中央公園每天都人潮滿滿，加上市府點亮超過25米高聖誕樹與燈飾、大咖歌手輪番開唱，人潮預計有3到4倍的成長，營業額更是大幅成長，串連市集、商圈、百貨以及音樂演出，歡迎更多市民朋友來中央公園商圈過聖誕、迎接跨年。

代表甲仙商圈參與市集的返鄉青農葉俊成表示，首次參與市府主辦的市集，特地準備了期間限定的甲仙山芋，新鮮山芋製成蜜芋頭首日開賣就秒殺，因此決定要備料數倍，來迎接第二天的活動人潮。來自霧台的吉力吉撈夫婦說，原本已準備兩倍量的烤肉跟食材，4點半開賣不到3小時就賣完了，今天一定會準備更多的量，希望大家繼續來捧場。文創市集的攤商們也大讚，感受到消費者的熱情與活力，活動期間人潮不間斷令人振奮，期待高雄之後還有更多類似活動。

▲高雄大立副總張銘池感謝市府規劃的聖誕生活節系列活動，串連大立百貨與周邊商圈店家活絡經濟。(圖／高市府提供)
▲高雄大立副總張銘池感謝市府規劃的聖誕生活節系列活動，串連大立百貨與周邊商圈店家活絡經濟。(圖／高市府提供)
高雄大立副總張銘池指出，感謝市府規劃的聖誕生活節系列活動，串連大立百貨與周邊商圈店家活絡經濟。大立A、B館在聖誕期間預估10萬來客數，檔期業績比去年同月成長3倍。將會呼應顧客及網路群期待品牌持續開發中，打造成為高雄觀光購物的新地標。

新堀江、中央公園商圈人流這次又藉由聖誕生活節大幅提升，讓許多網友感到很感動，「看到城市光廊再度充滿人流與攤商，彷彿夢回20年前」、「好久沒看到中央公園這樣的榮景」，更有網友將中山五福路口的大量人流媲美日本知名的「澀谷交叉口」讓新堀江與玉竹街重新擦亮「高雄原宿」的招牌，網友更紛紛表示未來市府能繼續在中央公園舉行活動。

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