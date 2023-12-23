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獨／全家霜淇淋攜青花驕！1月新口味「麻辣霜淇淋」　淋上花椒油

▲全家霜淇淋1月新口味文宣提早曝光，將與青花驕聯名，推出青花椒口味霜淇淋。（圖／翻攝自全家霜淇淋即時口味交流團）
▲全家霜淇淋1月新口味文宣提早曝光，將與青花驕聯名，推出青花椒口味霜淇淋。（圖／翻攝自全家霜淇淋即時口味交流團）

記者鍾怡婷/綜合報導

全家霜淇淋1月新口味提早曝光，應景秋冬季節聯名麻辣火鍋「青花驕」，推出「青花椒霜淇淋」，將香草、巧克力淋上青花椒熟提煉而成的熟成老油，讓奶香、鮮麻的口味交融，預計1月5日將在全台門市開賣，目前12月口味為精品巧克力畬室聯名的「濃黑巧克力霜淇淋」，喜歡巧克力的可得把握最後機會嚐鮮！

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全家霜淇淋1月新口味提早曝光，將與麻辣火鍋名店「青花驕」合作，在全家香草、巧克力基底霜淇淋上，淋上以九葉青花椒提煉出精粹的熟成老油，鮮、香、麻、甜綻放獨特的椒麻風味，與霜淇淋融合，口感豐富、特別，新口味預計將於1/5日正式開賣。對此，全家官方僅透露「敬請期待」。

而青花椒口味霜淇淋就是複製「青花驕」店內人氣吃法「青花驕冰淇淋」，在香草冰淇淋中加入些許青花椒粉，淋上花椒油，入口感受濃濃奶香及椒麻香氣，一月將限定推出全家霜淇淋版本，也讓饕客們超驚喜。

▲青花驕冰淇淋，在濃郁香草冰淇淋中，加入些許青花椒粉，可酌量加入青花椒油。（圖／青花驕提供）
▲青花驕冰淇淋，在濃郁香草冰淇淋中，加入些許青花椒粉，可酌量加入青花椒油。（圖／青花驕提供）
全家霜淇淋12月販售中的口味為，精品巧克力畬室聯名的「濃黑巧克力霜淇淋」，以可可含量70%的比利時頂級苦甜黑巧克力製成，搭配限量黑色霜淇淋餅皮與聯名霜淇淋紙杯，高雅黑色系超搭秋冬氛圍，售價49元。即起至12月31日前，只要憑FamiPort票券可享「熱單品美式 （中杯）」、「Fami!ce 霜淇淋（不限口味）」買1送1優惠，每券可享兌換一次，票券須為正本方可享優惠。

▲全家三度攜手「畬室」精品巧克力，聯名濃黑巧克力霜淇淋12/5開賣，限時買1送1吃法快衝。（圖／記者鍾怡婷攝）
▲全家三度攜手「畬室」精品巧克力，聯名濃黑巧克力霜淇淋12月熱賣中，限時買1送1吃法快衝。（圖／記者鍾怡婷攝）

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