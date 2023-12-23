獨／全家霜淇淋攜青花驕！1月新口味「麻辣霜淇淋」 淋上花椒油
全家霜淇淋1月新口味提早曝光，應景秋冬季節聯名麻辣火鍋「青花驕」，推出「青花椒霜淇淋」，將香草、巧克力淋上青花椒熟提煉而成的熟成老油，讓奶香、鮮麻的口味交融，預計1月5日將在全台門市開賣，目前12月口味為精品巧克力畬室聯名的「濃黑巧克力霜淇淋」，喜歡巧克力的可得把握最後機會嚐鮮！
記者鍾怡婷/綜合報導
全家霜淇淋1月新口味提早曝光，將與麻辣火鍋名店「青花驕」合作，在全家香草、巧克力基底霜淇淋上，淋上以九葉青花椒提煉出精粹的熟成老油，鮮、香、麻、甜綻放獨特的椒麻風味，與霜淇淋融合，口感豐富、特別，新口味預計將於1/5日正式開賣。對此，全家官方僅透露「敬請期待」。
而青花椒口味霜淇淋就是複製「青花驕」店內人氣吃法「青花驕冰淇淋」，在香草冰淇淋中加入些許青花椒粉，淋上花椒油，入口感受濃濃奶香及椒麻香氣，一月將限定推出全家霜淇淋版本，也讓饕客們超驚喜。
全家霜淇淋12月販售中的口味為，精品巧克力畬室聯名的「濃黑巧克力霜淇淋」，以可可含量70%的比利時頂級苦甜黑巧克力製成，搭配限量黑色霜淇淋餅皮與聯名霜淇淋紙杯，高雅黑色系超搭秋冬氛圍，售價49元。即起至12月31日前，只要憑FamiPort票券可享「熱單品美式 （中杯）」、「Fami!ce 霜淇淋（不限口味）」買1送1優惠，每券可享兌換一次，票券須為正本方可享優惠。