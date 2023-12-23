女子遭投資詐欺被騙800萬！警喬裝超商店員逮人 2車手狼狽落網
本月22日上午，新北市板橋警分局沙崙所員警，接獲日前遭投資詐欺、損失800多萬元的53歲朱姓女被害人報案，其表示願意配合警方，交付投資款項現金150萬元，協助查緝車手。朱女與詐團約定在板橋大觀路三段的某超商交付現金，警方喬裝超商店員及消費者，佈線於店內埋伏，等到22歲蔡姓車手現身，清點交付現金150萬元後，員警隨即上前表明身分，當場逮捕蔡姓車手。
記者林盈君／綜合報導
據了解，蔡姓車手落網後，態度狡猾不願配合，經警方不斷勸導、並分析後續需負法律責任後，蔡男才願意配合警方，查緝詐團上游派遣之收水手，並與收水手約定指定地點交付贓款，之後警方率同專案成員兵分兩車6人，順利循線逮捕19歲的羅姓男子。
羅男駕駛自小客車前來，見到警方時為躲避查緝，竟加速倒車衝撞位於後方員警，導致1名警員右腳踝被車門夾傷送醫治療，所幸無大礙，隨後羅男遭大批警力控制逮捕，並於其車上查獲毒品K他命1小包，全案訊後依詐欺、毀損、傷害罪、妨害公務及洗錢防制法，移請新北地方檢察署偵辦。
警方也呼籲，投資千萬要注意，應由合法正證券公司操作，勿輕信網路投資獲取暴利，高獲利必定伴隨高風險，聽到「保證獲利」、「穩賺不賠」必定是詐騙，不要輕信來源不明投資管道或網路連結，如遇到加「LINE」投資必為詐騙。
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