梁朝偉《金手指》激吻阿Sa！惹火劉嘉玲不滿意 影帝回嘴笑翻全場
改編自真實事件的電影《金手指》，本月20日於香港舉行全球首映會，導演及編劇莊文強，主角梁朝偉、劉德華、「阿Sa」蔡卓妍及任達華一起出席，現場星光雲集，兩大影帝一現身更是被眾人團團包圍。片中阿Sa與梁朝偉有激烈吻戲的演出，她透露劉嘉玲看完後不滿意的說：「可以再激烈一點！」梁朝偉被問此事結巴道：「我感覺⋯⋯那種程度就可以啦！」影帝可愛反應笑翻全場。
記者黃雅琪／綜合報導
梁朝偉、劉德華兩人繼《無間道》之後，時隔20年世紀大合體；過往合作中，兩人時常處於敵對狀態，在《無間道》中相互廝殺，尤其天台對峙一幕可謂經典。這次在新片《金手指》兩人上演貓捉老鼠大戰，吸金百億的無賴金融巨鱷，對上廉政公署高級調查主任，彼此你來我往互不相讓。在首映會受訪時劉德華盛情喊話：「下次若再合作，希望能站同一陣線，不要再對立！」
而在首映會現場，飾演梁朝偉祕書的阿Sa則意外大爆料，提到對於《金手指》片中兩人的吻戲，劉嘉玲再看完後並不滿意，阿Sa表示：「嘉玲姊看完後說可以再激烈一點，但我覺得已經很激烈了！」而當主持人拿此事反問梁朝偉，讓影帝頓時語塞不知如何回應，最後結巴的說：「我感覺⋯⋯那種程度就可以啦！」可愛回應笑翻全場。
《金手指》劇情描述，80年代，香港上市公司嘉文集團幾年間從崛起到清算，主席程一言（梁朝偉 飾演）從股民偶像變成過街老鼠，廉政公署的高級調查主任劉啟源（劉德華 飾演）對該案展開跨國追查，揭開金融黃金時代商業舞台黑暗一幕。《金手指》12月30日上映。
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