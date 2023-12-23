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聯合國秘書長：加薩援助受阻　以色列攻勢是問題所在

▲聯合國秘書長古特瑞斯表示，阻礙加薩人道努力的「真正問題」，是以色列的進攻方式。資料照。（圖／美聯社／達志影像）
▲聯合國秘書長古特瑞斯表示，阻礙加薩人道努力的「真正問題」，是以色列的進攻方式。資料照。（圖／美聯社／達志影像）

中央廣播電臺

在聯合國安全理事會(UN Security Council)通過了一項決議案，要求對加薩提供「不受阻礙的」援助後，聯合國秘書長古特瑞斯(Antonio Guterres)22日表示，阻礙加薩人道努力的「真正問題」，是以色列的進攻方式。

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古特瑞斯說：「許多人用被允許跨越邊境卸載援助物資的卡車數量，來衡量加薩人道行動的效能」，「這是錯誤的」。

古特瑞斯補充說：「真正的問題是以色列的進攻方式，它對加薩內部發送人道物資造成巨大的阻礙」，古特瑞斯重申他的立場，「人道停火」是有效提供援助的唯一方式。

古特瑞斯指出：「(哈瑪斯)違反國際人道法，絕對無法正當化對巴勒斯坦人民的集體懲罰。」

在古特瑞斯發表這番發言前，聯合國安理會通過了第二項針對以色列-哈瑪斯衝突的決議。

在延遲了幾天後，這項決議呼籲「為可持續的停止敵對行動創造條件」，但它沒有呼籲立即停火。

獲得盟友美國支持的以色列，反對決議使用「停火」一詞，華盛頓先前也兩度動用否決權，推翻了大多數安理會理事國支持的決議案。

這項決議案也要求所有各方允許「提供安全且不受阻礙的大規模人道援助」。

古特瑞斯說：「我希望今天的決議將讓人們理解，人道停火確實是必要的，如果我們希望提供有效的人道援助。」

古特瑞斯也批評「以色列資深官員質疑兩國方案的評論」。

古特瑞斯說：「儘管今日看起來可能很困難，但兩國方案，符合聯合國決議、國際法和先前的協議，是可持續和平的唯一途徑。」

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