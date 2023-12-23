聯合國秘書長：加薩援助受阻　以色列攻勢是問題所在

我是廣告 請繼續往下閱讀
古特瑞斯補充說：「真正的問題是以色列的進攻方式，它對加薩內部發送人道物資造成巨大的阻礙」，古特瑞斯重申他的立場，「人道停火」是有效提供援助的唯一方式。
古特瑞斯指出：「(哈瑪斯)違反國際人道法，絕對無法正當化對巴勒斯坦人民的集體懲罰。」
在古特瑞斯發表這番發言前，聯合國安理會通過了第二項針對以色列-哈瑪斯衝突的決議。
在延遲了幾天後，這項決議呼籲「為可持續的停止敵對行動創造條件」，但它沒有呼籲立即停火。
獲得盟友美國支持的以色列，反對決議使用「停火」一詞，華盛頓先前也兩度動用否決權，推翻了大多數安理會理事國支持的決議案。
這項決議案也要求所有各方允許「提供安全且不受阻礙的大規模人道援助」。
古特瑞斯說：「我希望今天的決議將讓人們理解，人道停火確實是必要的，如果我們希望提供有效的人道援助。」
古特瑞斯也批評「以色列資深官員質疑兩國方案的評論」。
古特瑞斯說：「儘管今日看起來可能很困難，但兩國方案，符合聯合國決議、國際法和先前的協議，是可持續和平的唯一途徑。」
原始連結
更多中央廣播電臺新聞
葉門叛軍攻擊紅海商船 美國控伊朗密切參與
聯合國安理會決議 擴大加薩人道援助、未要求停火
戰火不止 聯合國：加薩居民被推向饑荒
更多「以巴戰火再起」相關新聞。