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足球／曼城首奪世俱盃冠軍　締造年度「五冠王」偉業創造歷史

▲「藍月亮」曼城隊史首奪世俱盃冠軍，達成「五冠王」偉業。（圖／美聯社／達志影像）
▲「藍月亮」曼城隊史首奪世俱盃冠軍，達成「五冠王」偉業。（圖／美聯社／達志影像）

記者路皓惟/綜合報導

2023年世俱盃决赛，上季歐冠冠軍曼城以4：0輕取南美冠軍富明尼斯，贏得隊史首次贏得世俱盃冠軍，同時也在今年締造「五冠王」偉業。

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今年俱樂部世界盃（2023 FIFA Club World Cup）是國際足總（FIFA）主辦的第20屆，比賽在沙烏地阿拉伯進行，由六大洲洲際俱樂部冠軍，加上主辦國聯賽冠軍，總共7支球隊參賽。

由於參賽隊伍實力懸殊，歐冠冠軍與南美自由盃冠軍不需踢前兩輪，直接保送進入四強。曼城在四強對陣亞足聯冠軍浦和紅鑽，最終以3：0勝出晉級，而富明尼斯則是以2：0淘汰非洲冠軍艾阿里，兩隊會師決賽。

世界盃決賽開賽40秒，曼城Julián Álvarez率先破門，也是世俱盃史上最快進球，隨後第27分鐘，Phil Foden禁區左側橫傳，造方對方自擺烏龍，曼城取得2：0領先。下半場，曼城繼續擴大優勢，Foden先在第72分鐘進球，接著第88分鐘Álvarez再次破門，完成「梅開二度」，以2射1傳領軍奪得世俱盃冠軍。

曼城捧起了隊史第一座世俱盃冠軍，也是繼曼聯、利物浦和切爾西之後，成為英格蘭第4支奪得世俱盃冠軍的球隊，同時這是曼城在今年奪取的第5座冠軍獎盃，成為了歷史上第一支實現「五冠王」的英格蘭球隊。

2023年絕對是曼城最豐收的一年，在英超聯賽曼城以連勝提前鎖定了冠軍，英格蘭足總盃決賽，曼城力克同城死敵曼聯奪冠；歐冠決賽，曼城1：0擊敗國際米蘭，奪得隊史第一座歐冠冠軍獎盃；歐洲超級盃賽上，曼城擊敗塞維亞，贏得隊史首座「歐超盃」。

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