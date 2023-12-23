林襄聖誕節「獻出第1次」澳門行程曝光！這禮物讓女神最難忘
樂天女孩啦啦隊林襄，日前與娛樂平台BEATDAY合作推出全台首創「沉浸式寫真」造成轟動，上線至今創下佳績，近日再加碼公布《林襄沉浸式寫真》VR版「一起約會」主題，內容包含盪鞦韆、打棒球、做料理等外拍情境，沉浸式感受她的青春活力，近期繁忙的林襄，也透露聖誕節企劃，是她第一次在澳門度過，與好姐妹張雅涵、霖霖（李芷霖）一同約會度過。
記者詹鎰睿／綜合報導
《林襄沉浸式寫真》在 VR 版的呈現上，特別針對裝置的特性，設計專屬 VR 的限定功能，內容以「一起約會」、「一起拍照」兩個主題延伸發展，以打造高度的沉浸式感官體驗為目標。其中「一起約會」主題源自林襄過去擔任外拍模特兒的經歷，她將帶著觀眾重返「外拍時光」，在外景中親自製作料理、揮棒打棒球、盪鞦韆等，還會一邊回答趣味問題，向襄民們透露她的各種小祕密。
聊到聖誕節即將到來，首次在澳門過聖誕節的林襄相當期待，可以和好姐妹去走走、吃美食，欣賞許多金碧輝煌的飯店與夜景。談到過去都如何度過聖誕節？林襄則是都和朋友們一起吃飯、玩交換禮物，這次可以感受到異地的聖誕氣氛，讓她覺得「應該會有滿不一樣的感受。」她也分享之前和朋友玩交換禮物的時候，最難忘的就是抽到加濕器，林襄笑說：「台北這麼濕冷，濕度這麼高，為什麼需要加濕器啦！」
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