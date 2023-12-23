酒店小三咬死「至少在我家吸毒5次」！李善均3度現身皺眉說話了
電影《寄生上流》韓星48歲李善均涉嫌吸食大麻等多種毒品，儘管採集尿液、頭髮和腳毛檢測結果均為陰性，疑似小三的29歲酒店A女仍堅稱李善均至少吸毒5次，警方今（23）日上午三度傳喚他進行調查，李善均面色凝重承諾：「我會誠實回答所有問題。」
記者楊穎軒／綜合報導
據韓媒報導，李善均在先前的調查辯稱，A女欺騙他給予毒品，「我不知道這是毒品」，不過A女依然咬定李善均在她首爾住處吸食大麻、氯胺酮（K他命）、甲基苯丙胺（冰毒）等毒品，次數至少5次，而今天將釐清李善均涉嫌吸食毒品的部分，以及他控訴去年10月被A女勒索3.5億韓元（約900萬元新台幣）封口費細節。
李善均今天一早現身仁川警局，不知是天氣太冷還是心情沉重，他眉頭深鎖、大嘆氣，表情僵硬地說：「對於引起許多人的擔憂，我再次表示誠摯的歉意。在今天的調查中，我將真誠地回答大家向我提出的所有問題。」被記者追問會不會承認指控，他答覆：「在調查過程中我會如實回答。」而對吸毒是否堅持不知情的立場，李善均說：「這個我也會如實告知真相。」
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