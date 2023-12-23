李亦伸專欄／勇士運氣真不錯　丟了嘴綠賺到Trayce Jackson-Davis

兄弟補強陳俊秀！古林睿煬：為打線帶來正面效果只會更難對付

▲對於明年將碰上兄弟豪華打線，統一7-ELEVEn獅本土王牌古林睿煬則表示，「兄弟打線本來就不好解決，陳俊秀的加入只會帶來正向效果，會更小心面對。」（圖／記者葉政勳攝 , 2023.10.30）
▲對於明年將碰上兄弟豪華打線，統一7-ELEVEn獅本土王牌古林睿煬則表示，「兄弟打線本來就不好解決，陳俊秀的加入只會帶來正向效果，會更小心面對。」（圖／記者葉政勳攝 , 2023.10.30）

記者張志宇/桃園報導

中信兄弟本季因打擊火力不理想成，成為挑戰3連霸失利主因，球團也展現明年球季奪冠企圖，在今年中職FA市場以總額3年3000萬以上的合約重磅簽下陳俊秀，對於明年將碰上兄弟豪華打線，統一7-ELEVEn獅本土王牌古林睿煬則表示，「兄弟打線本來就不好解決，陳俊秀的加入只會帶來正向效果，會更小心面對。」

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本季兄弟呈現的打擊問題分別為點圈打擊不佳、長打不如預期與主力打者受傷，由其是在長打火力方面，兄弟在2020年至2022年時，打擊火力都是排在聯盟前兩名，今年則排在聯盟第3，其主要原因是主力打者缺陣或狀況不佳，像是主砲陳子豪、許基宏跟張志豪。

對於陳俊秀加盟中信兄弟，古林睿煬直言，「自己對兄弟本來就丟不太好，陳俊秀是一位很有經驗，很有頭腦的打者，而且加入兄弟還能帶來經驗上的幫助，目前對中信打線還沒有什麼策略，或許春訓開始教練團會給出一些建議。」

古林睿煬在近年是統一極力栽培的王牌投手，在2019年透過選秀加盟統一獅，在5年職棒生涯中，共出賽49場全部皆為先發登板，繳出22勝13敗、防禦率2.88的戰績，本季則是13場出賽均為先發登板，交出5勝2敗、防禦率1.80的優異成績，目前古林睿煬年資已有5年，根據中華職棒規定年資滿3年即可申請成為自由球員到國外發展。

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