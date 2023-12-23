范少勳上節目突遭蜂炮亂炸！林美秀喊過癮：一輩子一定要體驗一次
林美秀、范少勳日前受邀登上節目《鬥陣大廟埕》來到台南鹽水，體驗扛轎與炸蜂炮的藝陣文化。結果兩人突然遭到職人蜂炮亂炸，范少勳被炸到屁股好痛，林美秀則是大喊過癮，直呼：「一輩子一定要體驗一次！」
記者詹鎰睿／綜合報導
一開場職人小高對著林美秀、范少勳說要對他們進行扛轎訓練，嚇得林美秀倒退二步說：「這次是男生的工作，女生扛轎會不會不禮貌？」職人趁這機會解釋不會，還強調有女生的轎班，打破大家的傳統刻板印象。
得知要參與扛轎的林美秀，硬著頭皮問轎子大概多重？職人則說，如果有神明的話，加起來大概60至70公斤，還送給兩人兩件滿滿破洞的厚外套與安全帽，並邀請他們一起參與這有幾百年歷史的炸蜂炮，寓意去除霉運祈求好運的儀式，嚇得范少勳和林美秀瞬間臉綠。
歷經扛轎訓練、睡地板、筊杯得到神明同意後，職人立刻拿出一座炮城，要給林美秀、范少勳震撼教育。只見穿上安全帽與厚外套的兩人，被蜂炮炸得不斷原地亂跳，沒想到林美秀大喊過癮，直說這一輩子一定要體驗一次，不然實際節日的時候可是40萬隻蜂炮亂飛。范少勳還被發現炸到屁股，他才坦承以為衝天炮是從前面衝過來，結果塞厚紙板防護措施只擋前面忘記後面，直呼「屁股被炸得好痛！」
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