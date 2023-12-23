足球／「台灣足球之父」鄭為元將軍 獲足協頒發終身貢獻獎
中華足協今日(23日)辦理「鄭為元上將終身貢獻」頒獎感恩餐會，會中頒發終身貢獻獎感念首屆理事長已故鄭為元將軍為台灣足球的無私奉獻，鄭為元上將之子鄭善璋先生賢伉儷一同出席代表父親領獎，中華足協王麟祥理事長也送上紀念獎牌予表彰鄭上將三大功績，中華足協理事會成員，聯勤飛駝球員、首屆中華木蘭代表隊成員及足球界前輩都出席一同感念鄭為元理事長對台灣足球的貢獻。
記者路皓惟/綜合報導
王麟祥理事長表示自己在年輕時曾經被鄭將軍提攜過，台灣足球一路走來，有著眾多推進我國足球運動的貢獻者，鄭為元將軍在擔任首屆理事長時，成立聯勤飛駝足球隊，創組了中華木蘭女足國家隊，並且大力開拓國內的基層足球發展與培育，可以說是代表「台灣足球起步」的領航者，今日也特別舉辦感恩餐會邀請台灣足球前輩們一起感念鄭將軍的貢獻，也希望未來足球界能夠更上一層樓。
聯勤飛駝聯誼會陳俊名會長也慷慨激昂地感念當初鄭為元將軍成立本土球員為主的飛駝足球隊的初衷及過去訓練的小故事，活靈活現呈現當初的樣貌，也由於鄭將軍的遠見得以造就台灣足球興盛的樣貌。
第一代中華木蘭代表隊隊長吳昭蓉表示非常感謝鄭為元理事長當年的照顧及開拓，當年鄭將軍在現場激勵自己的話語與神情都仍歷歷在目也非常感念他。
鄭為元將軍公子鄭善璋先生從王麟祥手上接過紀念獎牌，他感動地說：「非常地感動，今日是家父逝世30週年，很高興大家還記得他，很感謝中華足協、聯勤飛駝足球聯誼會、中華木蘭代表隊眾多足球人能記得家父，相信台灣足球未來在各位前輩的領導下會越來越好。」
資深足球媒體人何長發先生更是侃侃而談過去鄭為元將軍如何在任內積極推廣足球發展，細數過往飛駝足球代表隊與中華木蘭足球代表隊的光榮與血淚，詳細敘述鄭為元將軍對於台灣足球的三大功績。
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