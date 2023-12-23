馬光中醫首度跨越濁水溪！彰化青年返鄉看診 細緻化服務驚艷在地
入冬後有許多呼吸道傳染病活躍，有研究證實，中醫的清冠一號不只對COVID-19有效，對許多病毒、類流感疾病等也有效，有鑑於此，近期中醫扮演著舉足輕重的角色，看診需求量急增。為了能夠照護到更多區域患者，馬光醫療網首次跨越濁水溪北上拓展，首間中部地區院所，同時也是馬光集團第20間院所「彰化馬光中醫診所」今（23）日隆重開幕，值得一提的是，院長許名鈞本身即為彰化在地子弟，這次特別將馬光中醫獨有的「CRM顧客關係管理部門」及「全預約制」帶入彰化，讓鄉親可以親身體驗馬光中醫與其他中醫的不同之處。
生活中心／綜合報導
彰化馬光中醫院長許名鈞在馬光醫療網服務多年後，一直希望能有機會可以將所學的醫療專長回饋鄉里，並且將馬光醫療網「患者至上」的優良文化帶進家鄉，讓更多鄉親受益，因此特別與馬光醫療網執行長黃福祥爭取，希望能夠將北上展店的第一間店，選址在彰化地區，讓他可以完成回鄉看診的願望。
院長許名鈞返鄉服務的想法深深感動了執行長黃福祥，為了能讓更多民眾能感受到馬光中醫的與眾不同，經過長達半年以上的籌備期，終於在今年年底開出台南以北的第一間院所「彰化馬光中醫診所」，院址「彰化市中華路93號」。
執行長黃福祥表示：「彰化馬光中醫診所不僅是幫助院長許名鈞完成回鄉服務的夢想，同時也是馬光醫療網北上進軍的第一間院所，我們要將馬光的好、馬光的不一樣，傳達給所有台灣民眾，您的健康，由馬光來守護！」。
持秉馬光醫療網的優良文化「堅持專業、照顧患者、善待員工、誠實正直」，經由彰化馬光中醫帶進彰化地區，所有的院所同仁，上診前都會接受長達一個月的職前訓練，務必講求一開業即達到馬光醫療網的服務水準。親切問候、對眼微笑的服務態度，要讓患者不再感覺看診冷冰冰。院所的裝潢風格也與傳統中醫不同，不僅訴求寬敞明亮的候診空間，並以幾何風格打造，弧形分割的藍色磁磚、點綴牆面的垂簾及流線造型的座椅搭配，呈現出「氣」的流動，將氣的意象與五感體驗呈現完美融合。
「彰化馬光中醫診所」延續馬光醫療網獨有的CRM顧客關係管理部門，以關懷、溫暖的服務，貼近患者傾聽患者需求，以溫暖微笑化解看診的不安以及陌生感，實現馬光中醫不只醫病也要醫心的醫療文化。另外全預約制的看診體驗，患者僅需在看診前10分鐘提早報到，減少排隊等候的時間，更能有效安排，提高看診效率。