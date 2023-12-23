MAMAMOO輝人現身台南耶誕演唱會彩排！見粉絲搭帳篷「嚇了一跳」
南韓大勢女團MAMAMOO 28歲成員輝人（WHEE IN）今（23）日將站上台南「搖滾耶誕演唱會」開唱，昨天她現身市府永華市政中心西側廣場進行彩排，即便沒有公布消息，現場依然湧入至少500名粉絲圍觀、搶拍，而對於有人不怕寒流在現場搭帳篷排隊，輝人坦言有嚇到。
記者楊穎軒／綜合報導
輝人21日晚間抵達台灣，小港機場吸引3、400名粉絲接機，大家很守秩序，沒有暴衝，休息一天，昨天傍晚6點多輝人出現在演唱會舞台彩排，她理解台南粉絲的熱情，感謝眾人不畏寒流專程到現場，因此向經紀公司表示彩排時不用圍起黑幕，大方讓粉絲欣賞她的表演。而看到粉絲寒風中搭帳篷卡位，輝人笑說：「嚇了一跳！」
台南市長黃偉哲昨天下午在媒體見面會精心準備輝人想吃的牛肉麵、波霸奶茶，另外還有芒果、椪柑、番茄果乾等各式農特產品加上冬至應景湯圓，讓她品嚐道地台灣小吃，希望輝人有賓至如歸的感受，本人也大讚：「好吃！」昨晚彩排結束後，輝人還到武聖夜市閒逛，特別對遊戲區感到好奇，現場玩起投圈圈遊戲，幸運投中2個獎品。
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