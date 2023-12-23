曹佑寧參加平鎮OB賽實力寶刀未老！展現「雷射肩」與超帥接球美技
桃園市平鎮高中棒球隊成軍邁入第21年，從棒球沙漠到青棒霸主之一，孕育出相當多出色棒球人才，現役職棒球員多達50餘人，其中已轉往演藝圈發展的曹佑寧也在今（23日）參加平鎮高中第一屆OB賽，且場上表現「寶刀未老」，分別上演趨前接球美技與雷射肩傳球。
記者張志宇/桃園報導
曹佑寧本場鎮守中外野，先是在2局下，兩出局一壘有人時，在行進間將打者擊出的飛球接殺，隨後在5局上雙方1:1平手時，打者攻佔得點圈，此時打者擊出中外野安打，曹佑寧接球後展現雷射肩直傳本壘阻擋超前分。
出身自東園國小、重慶國中、平鎮高中的曹佑寧，三級棒球就讀的都是所謂棒球名校，高中時雖在人才濟濟的平鎮高中，曹佑寧更在高中時期李宗賢、蘇智傑被評為「平鎮三帥」，隨後以三拍子好手進入當年的大學強權輔仁大學就讀，並在當時成為球探鎖定的對象。
當年曹佑寧除了在球技上有所表現，同時也演出電影KANO而擁有一些知名度，並在隨後入選U21成棒國家隊，且一舉奪下冠軍，更是當年大會的最佳中外野手，但當外界認爲他會隨著隊友們一起投入選秀時，曹佑寧卻選擇退去選手生涯，轉往演藝圈發展。
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