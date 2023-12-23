微軟兩年後淘汰Windows 10！恐讓2.4億台電腦淪廢鐵 專家揭原因
全世界市佔率最大的電腦作業系統，就是微軟公司推出的Windows系列，不過微軟計劃在 2025 年 10 月之前終止對 Windows 10 的支援，這讓研究機構 Canalys 提出示警，認為此舉恐讓全球 2.4 億台個人電腦 (PC) 被報廢，大量增加電子垃圾。
記者潘毅／綜合報導
微軟預計將在2025年底停止停止支援 Windows 10 ，這意味著Windows 10將不會再修復Bug及漏洞，或是提供任何技術支援，但微軟公告也提到，Windows 10企業版LTSC、Windows 10 IoT企業版是兩個例外，這兩個企業版本將會持續接收更新。
針對此事，市調機構 Canalys 的專家也示警，若微軟停止支援Windows 10，恐因為和Windows 11不相容，導致全球2.4億台電腦成為電子垃圾。據Statcounter電腦系統市佔調查顯示，2023年5月時，全球最多人使用的作業系統還是Windows 10，佔比高達71.91%，甚至比前一個月正成長，而Windows 11全球佔比在4月創新高佔23.11%後，5月則小幅下滑至22.95%。其次則是Windows 7排第3名，而吊車尾則是Windows XP，只剩0.32%。
在今年12月初，微軟發布聲明，宣布 Windows 10 的安全性更新將持續到 2028 年 10 月，但年費目前尚未確定，這種做法也不是首見，過去 Windows 7 停止支援後，安全性支援第一年的支援中為每台 電腦 25 美元（約新台幣777元），這樣持續收費也迫使許多用戶改購買支援Windows 11 的 PC，讓還堪使用的PC被使用者當成廢棄品，因此Canalys專家也強烈建議：「供應商有責任最大限度地延長設備的使用壽命」，避免電子垃圾大量增加。