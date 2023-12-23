喵星人不甩「戰貓」餵食　蕭美琴自嘲：我們是奴才

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高嘉瑜也介紹這家貓咪咖啡店的特色，店裡有7隻被救援回來的貓咪，有受過傷害、受虐、出車禍、棄養。她知道蕭美琴非常愛護貓咪，愛護動物需要一起宣導，「一起守護毛小孩」。
高嘉瑜協助獸醫師爭取人用抗病毒藥瑞德西韋與默沙東藥廠的莫納皮拉韋，治療原本致死率高達100%的「貓傳染性腹膜炎」，在場的獸醫代表與蕭美琴都肯定高嘉瑜對毛小孩的貢獻。
活動進行到一半，店裡的貓魯魯向高、簫兩個人走過去，兩人便拿起肉泥要餵貓，不過貓們見狀不是走開躲在角落，就是甩頭不理睬，蕭美琴先是表示，可能是她手上有擦乳液，貓咪們不喜歡，但之後也表示，可能店裡突然來了太多人，跟她養的貓一樣比較怕生。蕭美琴說，「我們是奴才」，高嘉瑜則說，要拜託它才會吃。
蕭美琴表示，她這陣子忙著選戰，看到自己養的貓時間變少，昨天政見會上衣服黏了幾根貓毛，她還特別要求不要弄掉，不弄掉比較療癒一點。
對於今年的港湖選情，蕭美琴說，「選情有點複雜，大家還要加油。」高嘉瑜接著說，「緊張又複雜、緊張又刺激，所以我們要選對的人，走對的路，才能讓台灣更好」。
最後，高嘉瑜則唱了一首「學貓叫」為活動劃下句點。在高嘉瑜開唱前，蕭美琴表示，她在美國也聽說高嘉瑜很會唱歌。高嘉瑜笑說，人家都說她的歌聲可以當國防武器。
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