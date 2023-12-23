林韋君新歡身分揭曉！被爆剛離婚千金 小4歲米其林大廚在這上班
45歲林韋君自從分手墾丁民宿老闆後，單身約4年多終於又有新護花使者，日前被周刊拍到和新歡大方在街上牽手、摟腰、磨蹭，互動極為親密，之後她坦言是透過朋友介紹才認識。據悉，帥氣型男是小她4歲的米其林大廚李皞（Paul Lee），曾與富家千金結婚10年，近期才剛離婚恢單。
記者蔡依庭／綜合報導
林韋君現階段以瑜伽老師為本業，算是半退演藝圈。回顧她的情史，被稱為「發電機始祖」實在不為過，曾和霍建華、朱孝天、林佑威、許紹洋、林佑星、張勛傑等多位男星傳緋聞，不過近幾年她幾乎將心力全部投入在瑜伽事業，有認愛的戀情也都是圈外男子，最後一段顯為人知的就是她交往多年的遠距離戀愛。
單身4年，她再度打開心房接收新的戀情，據《鏡週刊》報導，帥氣型男是小她4歲的米其林大廚Paul Lee，是「Impromptu by Paul Lee」的主廚兼負責人，餐廳位於台北晶華酒店地下1樓，2018年開幕，不到1年就迅速在米其林摘星，連續多年獲米其林一星殊榮。
他擅長以法式烹飪手法搭配季節性食材，提供無菜單料理與日式板前料理服務，每位要價3600元，並根據當季主廚套餐內容，推薦最合宜的酒單搭配。他的下廚經驗要往回到10歲時，當時他被送到洛杉磯生活，跟著外婆在廚房裡學做菜，曾在加州藍帶廚藝學校進修，歷練過多間星級餐廳一路做到行政主廚，才返台發揮所長。
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