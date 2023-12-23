林可彤滑IG驚「閨密都離婚」 10年檻和老公剩3年：婚姻真的好難
2023年不平靜，有許多藝人離異，42歲女星林可彤，滑IG時也發現，幾個漂亮朋友都離婚了，她驚覺「好像結婚滿10年就會離婚耶」，不禁和結婚邁入第7年的老公武廣明對視，「還剩3年」。林可彤感概「婚姻真的好難」，並對老公喊話「請一起努力衝破10年魔咒吧！」
記者黃盈容/綜合報導
林可彤與銀行副總裁武廣明2017年結婚，育有2子，夫妻相當幸福，林可彤經常在社群分享夫妻互動趣事。昨（22）日她和老公浪漫晚餐，笑說「幾杯黃湯下肚我也要來曬恩愛」，感謝老公跛腳還帶她出門。
她先虧老公去年同時間才跛腳，未料今年12月他又「掰咖」了，但由於這回是陪小孩騎車扭到腳，林可彤勉強可以同情他。話鋒一轉，她接著滑了IG，跟老公介紹了幾個她的漂亮朋友，「結果熊熊發現大家都離婚了…」。
林可彤自己有了結論，「好像結婚滿10年就會離婚」，她和老公彼此確認了眼神「發現還剩3年」，林可彤和老公交往3年結婚，如今一起走過10個年頭，她格外有感「謝謝老公的照顧，也謝謝自己對大家的照顧，婚姻真的好難，請一起努力衝破10年魔咒吧！」
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