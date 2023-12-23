德國房市崩了！今年第3季房價暴跌10.2％創紀錄 專家：泡沫破了
德國昨（22）日公布最新統計，數據顯示德國2023年第3季住宅房價和去年同期相比，下跌了10.2％，是連續第4季走低，且創下德國統計局自2000年開始紀錄房價以來的最大降幅，德國的房市危機正在持續擴大中。有專家示警，認為德國房市的投機性價格泡沫已經破裂。
記者倪浩軒/綜合報導
根據《路透社》報導，德國經濟研究所 （DIW）的研究員霍洛迪林 （Konstantin Kholodilin）表示，直到2022年，德國房市一直存在投機性價格泡沫，霍洛迪林認為「這是過去50年來最大的泡沫之一」，但隨著房價不斷下跌，如今泡沫已經破裂。
房地產業過去大約貢獻了德國GDP的5分之1，以及10分之1的就業人口。在低利率的環境下，房地產被視為是相對穩定和安全的產業，蓬勃發展，然而，隨著利率的急遽上升以及建築成本的增加，銀行融資枯竭，房市交易急凍，房價下跌，許多房市開發商陷入破產。
在德國經營諸多業務的奧地利房地產巨頭西格納（Signa），已在11月聲請破產，成為這波德國房市危機的最大受害者。Signa將破產歸咎於歐洲利率的大幅上升，以及德國房價崩跌等外部因素，Signa破產後在德國留下許多未完工的「爛尾樓」，包括漢堡一棟本被期待當作新地標的摩天大樓。
除了房價下跌，德國統計局最新資料顯示10月份的建築業訂單較上月減少了6.3％，德國建築工業聯合會表示，住宅建築業的就業機會將進一步減少。