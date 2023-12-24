聖誕節忌穿黑色衣服！「12大禁忌」害運勢暴跌　聖誕樹放錯慘破財

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一般聖誕樹都是塑膠或金屬材質做的，放在臥室內，代表虛情假意，易招爛桃花，只適宜擺放在客廳幾天。
禁忌二：聖誕樹要轉陽
聖誕樹要有紅色或金色飾帶、飾品，讓整體擺飾轉陰為陽，樹一般飾種植在戶外，如果移植到室內，一定要轉陽，不管是真的樹還是假的樹。
禁忌三：聖誕樹要擺放客廳大門內
聖誕樹擺放位置以客廳大門內玄關角落空間最適宜，而且數量不宜過多，否則反而雜亂，以一棵聖誕樹為主，可以裝飾燈及星星造型。
禁忌四：聖誕樹燈要暖色系
聖誕樹上裝飾燈要紅色、粉紅色、紫色、紫紅、橘紅色等暖色系，不可全部白、藍等冷色系，冷色系代表著冷漠、無情，在風水學上不利於人際關係，運勢不開。
禁忌五：大門不可安置花圈
聖誕花圈一般是乾燥花或假花造型，代表虛情假意、枯死，運氣被堵死或乾枯，家中應避免過多的花圈布置，否則無法遇到貴人，恐招來小人，尤其是安置在大門上。建議大門上的聖誕布置改用光亮的燈泡做聖誕花圈比較好，如果想利用聖誕花圈裝飾，可以改掛在牆上，聖誕期間做為應景的布置可，但應避免擺放超過半個月以上，一旦聖誕節慶過了，就要快速整理、恢復原貌。
禁忌六：聖誕紅宜雙數
好事成雙，擺放聖誕紅宜配成雙數，紅色在風水學上能招來喜氣、好運，可以擺放在大門口內或外玄關的地方。
禁忌七：床頭貼聖誕貼紙
聖誕貼紙不能貼在床頭，因為床鋪為穩定、安定的休憩地方，貼了過多期許財富、禮物相關的貼紙，容易會夢想的期盼，無法擁有好眠，而且夢想過多夢幻，容易不切實際。
禁忌八：大門出入口不可雜亂
大門出入口代表前途、遠景，雜亂代表思緒雜亂，貴人不來，沒有遠景，運勢阻滯，宜時時整理，順暢無阻。
禁忌九：聖誕襪不可舊
聖誕襪是要用來裝禮物的，小朋友會在聖誕節前一天晚上，將襪子掛在床邊或床頭，等待第二天早上收禮。聖誕襪象徵著對禮物的期許，不過千萬不能為了環保使用舊襪子，擺放穿過的臭襪子，聖誕老公公、喜神、財神爺看了當然不會想來。
禁忌十：聖誕襪不可透明
聖誕襪象徵著禮物和財富，因此也不能使用透明襪，因為錢財不露白，所以不可透明，而且用紅色的最好。
禁忌十一：不可說鬼、死
聖誕節如同農曆新年，說鬼、死等不吉利的話及詛咒，對自己和別人都不好，容易招來厄運。
禁忌十二：忌穿全身黑衣
聖誕節出門逛街忌穿全身黑衣，尤其是夜晚外出，因為精靈鬼怪最喜歡依附黑色，容易卡到陰磁場，帶來不好的運勢。
※【NOWnews 今日新聞】提醒:民俗說法僅供參考，切勿過度迷信。