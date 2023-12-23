中國「清華才女」逝世！遭惡意投毒癱瘓30年　至今兇手仍逍遙法外

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復旦大學中文系教授嚴峰也在微博發文表示，「朱令走了。想到她三十年的無妄之災，無以言表的苦，無處可尋的公道，心中悲憤，意實難平」，但嚴峰也強調，「人間有恨，也有愛，願逝者安息，生者平安」。
朱令於1992年入學清華大學，成績優異，又擅長彈琴與游泳，成為學校的知名才女。但或許是風頭引來妒嫉，朱令1994年第一次遭人投毒，當時沒查出原因，朱令頭髮全部掉光，外界一度以為是生了罕病。1995年，朱令二度遭人投毒，這一次再也回復不來，全身癱瘓、雙眼近乎失明、智商退化到僅剩7歲，也喪失語言能力。
之後北京市職業病衛生防治所確認朱令的症狀是「鉈中毒」，且朱令體內的鉈含量遠遠超出致死劑量，沒有立即身亡已屬幸運。清華大學隨後向警方報案，但一直沒找到兇手。
由於從確認朱令是「鉈中毒」，再到報案後警方開始調查，距離朱令最初症狀發作已經隔了很長一段時間，相關證據難尋，與朱令住在同宿舍的女同學孫某雖被認為涉有重嫌，但缺乏證據加上孫某堅決否認犯案，最終朱令案成為一樁懸案。
朱令父親吳承之接受媒體訪問時，證實女兒的死訊，對於朱令案始終未破似乎也已淡然，只說兩次被投毒後還活了30年，已經算是奇蹟。至於兇手仍逍遙法外，吳承之則說自己「已經放下了」。