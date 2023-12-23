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中國「清華才女」逝世！遭惡意投毒癱瘓30年　至今兇手仍逍遙法外

▲中國清華大學女大生朱令，於1994年遭人蓄意投毒，「鉈中毒」導致全身癱瘓、腦神經受損，智商退化到只剩7歲，生活無法自理。朱令於昨（22）日病逝，而投毒的兇手至今仍逍遙法外，也讓朱令案成為許多中國民眾憤憤難平的懸案。（圖／翻攝自鳳凰週刊）
▲中國清華大學女大生朱令，於1994年遭人蓄意投毒，「鉈中毒」導致全身癱瘓、腦神經受損，智商退化到只剩7歲，生活無法自理。朱令於昨（22）日病逝，而投毒的兇手至今仍逍遙法外，也讓朱令案成為許多中國民眾憤憤難平的懸案。（圖／翻攝自鳳凰週刊）

記者倪浩軒/綜合報導

中國清華大學1994年發生一起震驚全國的懸案，當時女大生朱令兩度遭人蓄意投毒，「鉈中毒」導致全身癱瘓、腦神經受損，從清華大學的風雲才女一下子智商退化到只剩7歲，生活無法自理。今年50歲的朱令最終因為腦瘤，於昨（22）日在醫院病逝。但對許多人來說，她本應燦爛的生命早在1994年被投毒時便已經逝去，而兇手至今逍遙法外，更是讓人憤憤不平。

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綜合中國媒體報導，清華大學今（23）日在微博發文透露了朱令的死訊，稱「朱令多年來與病痛頑強抗爭，在朱令的生命中，一直有眾多校友、社會各界和學校的關心、支持和鼓勵。我們對朱令的去世表示深切哀悼，向朱令的家人致以誠摯慰問。願朱令此去有琴聲相伴、一路走好」。

復旦大學中文系教授嚴峰也在微博發文表示，「朱令走了。想到她三十年的無妄之災，無以言表的苦，無處可尋的公道，心中悲憤，意實難平」，但嚴峰也強調，「人間有恨，也有愛，願逝者安息，生者平安」。

朱令於1992年入學清華大學，成績優異，又擅長彈琴與游泳，成為學校的知名才女。但或許是風頭引來妒嫉，朱令1994年第一次遭人投毒，當時沒查出原因，朱令頭髮全部掉光，外界一度以為是生了罕病。1995年，朱令二度遭人投毒，這一次再也回復不來，全身癱瘓、雙眼近乎失明、智商退化到僅剩7歲，也喪失語言能力。

之後北京市職業病衛生防治所確認朱令的症狀是「鉈中毒」，且朱令體內的鉈含量遠遠超出致死劑量，沒有立即身亡已屬幸運。清華大學隨後向警方報案，但一直沒找到兇手。

由於從確認朱令是「鉈中毒」，再到報案後警方開始調查，距離朱令最初症狀發作已經隔了很長一段時間，相關證據難尋，與朱令住在同宿舍的女同學孫某雖被認為涉有重嫌，但缺乏證據加上孫某堅決否認犯案，最終朱令案成為一樁懸案。

朱令父親吳承之接受媒體訪問時，證實女兒的死訊，對於朱令案始終未破似乎也已淡然，只說兩次被投毒後還活了30年，已經算是奇蹟。至於兇手仍逍遙法外，吳承之則說自己「已經放下了」。

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