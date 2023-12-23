聖誕節派對必備！全聯蔡依林甜點「3款草莓新品」 限時13天開吃
全聯於與天后蔡依林甜點品牌Your Majesty聯名，在首波推出4款巧克力甜點後，第二波開賣3款草莓季甜點，即起至2024年1月4日限時13天開賣，包括「雪天使草莓蛋糕」、「美莓慕斯罐」、「草莓奶酪」，草莓甜點聖誕派對必備！此外，雞尾酒品牌WAT也在聖誕節推出「限定敲敲門驚喜禮盒」，結合爬格子小遊戲，增添聖誕節朋友間相聚的樂趣。
記者鍾怡婷/綜合報導
全聯與蔡依林第二波聯名甜點以草莓為主題，「雪天使草莓蛋糕」、「美莓慕斯罐」、「草莓奶酪」3款全新甜點，其中莓慕斯罐以濃郁白巧香緹搭配帶酸韻的莓果醬，中間夾入鬆軟草莓蛋糕，呈現不同層次的莓果粉嫩感（售價109元）；草莓奶酪則用新鮮草莓、草莓果醬，搭配香濃奶酪，酸甜中以底部微苦焦糖增添層次（售價69元）。
天使草莓蛋糕嚴選當季新鮮草莓，鬆軟戚風蛋糕搭配香濃滑順卡士達醬與鮮奶油，售價229元。
全聯表示，首波的4款巧克力甜點開賣五天就銷售超過5萬盒，其中以榛果生巧蛋糕榮登銷售冠軍，新開賣的3款草莓聯名甜點，加上經典商品「草莓鮮果布蕾」、「草莓大福」，預計本黨草莓季甜點可創下業績超過3500萬元。
此外，瓶裝雞尾酒品牌WAT，今年聖誕節限定推出「敲敲門驚喜禮盒」（售價899元），除了可以開出聖誕氣氛滿滿的特殊風味調酒，還包含WAT經典口味共有5款小SHOTS在內，酒標各有不同的意境，有代表「幸運」的耶穌、「愛情的祝福」的Love、「友誼的祝福」的Friend、「有夢最美」的Dream及「驚喜連連」的Lucky。
為了增添與朋友歡聚時分的趣味，禮盒內還隨機放入3款聖誕驚喜小物、一個SHOT杯，結合好玩的爬格子設計，讓大家不再為選哪格糾結，沿著路線就可走到屬於自己的大門，選擇自己的驚喜禮物。此外，禮盒裡有機會隨機戳出品牌大獎，分別有知本金聯世紀酒店住宿券、這一鍋雙人套餐券、雙層餐車餐券、Second Floor Cafe 貳樓餐飲餐券等獎項。
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