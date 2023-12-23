聖誕假期親子寵物嘉年華 李柏毅：學習關心他人尊重生命
民進黨左營楠梓區立委候選人李柏毅今(23)日舉辦聖誕親子寵物嘉年華，此次嘉年華，結合親子與寵物的形式，受到年輕家庭與飼主好評。李柏毅表示，自己不僅是二寶爸，同時也是柴犬「豆腐」的毛孩爸，很高興在照顧毛孩的過程，看著孩子開始學習關心他人、尊重生命，培養孩子的責任感。
記者郭凱杰／高雄報導
今天的活動，李柏毅不只扮成超級瑪利歐，豆腐」與民眾互動，更提著「貓狗雞腿」文宣幫現場每一隻毛孩加菜。許多飼主聽聞李柏毅舉辦聖誕親子寵物嘉年華活動首日是「毛孩毅起水噹噹」活動不僅有幫毛孩進行寵物美甲，還有小火車、旋轉咖啡杯、樹攀探索、氣墊城堡等特色活動，結合親子與寵物的形式，受到年輕家庭與飼主好評，紛紛趕至現場報名參加。
李柏毅指出，身為毛孩家長，自己十分重視寵物權益，過去在議會質詢時多次和市府爭取寵物相關政策，推動「高雄市寵物生命紀念自治條例」、「高雄市寵物生命紀念業管理辦法」，並鼓勵農委會設立寵物管理科，就是要完善寵物照顧環境。
李柏毅說，身為二寶爸的他，深知養育孩子並不輕鬆，因此這些年向市府成功爭取生育津貼三萬元、育兒津貼加碼補助及提升準公托量能，讓孩子快樂成長時，家長也能放心拚事業。同時為了豐富孩子們的童年回憶，他也爭取多座特色公園，希望透過打造旗艦型主題公園，讓父母在假日帶小孩、寵物出門放電時有個好去處，豐富孩子們的童年回憶。