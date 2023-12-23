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聖誕節「5星座」開始轉運了！金牛座有加薪機會　獅子努力獲回報

▲一年一度的聖誕節（12/25）即將到來，許多人已經安排好交換禮物、聖誕趴等活動，與親友聚集在一起，暖暖度過冷冷寒冬。圖為高雄中央公園。（示意圖／高市府提供）。
▲一年一度的聖誕節（12/25）即將到來，許多人已經安排好交換禮物、聖誕趴等活動，與親友聚集在一起，暖暖度過冷冷寒冬。圖為高雄中央公園。（示意圖／高市府提供）。

記者潘毅／綜合報導

一年一度的聖誕節（12/25）即將到來，許多人已經安排好交換禮物、聖誕趴等活動，與親友聚集在一起，度過冷冷寒冬。對此，命理專家「清水孟國際塔羅」小孟老師也點名「5星座」，將從聖誕節開始轉運，包含金牛座有加薪機會、獅子朋友努力獲回報。

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📍聖誕節「5星座」開始轉運

第五名　牡羊座 3/21~4/20
牡羊座的人在聖誕前夕工作與財運上非常的積極進取，不怕麻煩有機會就努力，並且會想辦法拓展自己賺錢的機會跟領域，努力上值得嘉許又擁有不錯的運氣，所以財運算是運勢良好在加個人努力而有好成績，在聖誕節也會有跨國合作的機會，可能是客人多有國際背景，不過在投資理財上需要特別謹慎，若要投資不動產可以考慮，會看到不錯的物件，也容易遇到貴人，有讓事業更上一層樓的新契機，建議有機會多認識新朋友，也多聊天相處，會有好運氣。

第四名　雙魚座 2/20~3/20
雙魚座在聖誕節的好運氣來自於過去有替自己儲蓄的習慣，或著投資儲蓄相關的項目，在這段時間過去的努力會出現回報，長期投資的產品也開始獲利，建議您可以好好的努力工作，正財運也會有好的收穫，雖然這對你來說似乎還不能滿足，還想要更好的收入，但就是要趁這段時間爆發的決心持續努力，接下來會有更好的回饋，在正財方面很適合在聖誕節做新的目標規畫，會有好的轉職機會出現，或者可以經營副業準備斜槓人生，都會有好收入。

▲12星座本周運勢出爐。（圖／取自Unsplash）
▲小孟老師也點名「5星座」，將從聖誕節開始轉運，包含金牛座有加薪機會、獅子朋友努力獲回報。（圖／取自Unsplash）


第三名　射手座 11/22~12/21
射手座的人在聖誕節會有一種煥然一新的感覺，過去讓你煩躁的事情漸漸告一段落了，若有想要轉換跑道的人也會遇到不錯的機會，很有可能是親友帶來的好消息，對方可以舉薦你良好的工作機會，工作上會有被挖角的可能，若遇到其他公司來挖角你，建議可以跟對方談一個較優渥的薪水，大部分會願意接受你開的條件。

第二名　獅子座 7/23~8/23
獅子座的人在聖誕期間工作運勢非常好，也因為你們越來越堅強，所以在工作上能發揮領袖氣質，讓大家往好的方向前進，你們更努力積極掌握好機會，上位者看在眼裡，也會願意給你更好的資源，或者更好的機會讓你去開疆闢土。可以說是有努力就有回報的一群。若前幾個月已經認真打拚，在聖誕節到來時你們會有心滿意足的結果。

第一名　金牛座 4/21~5/21
金牛座的人家庭財運非常好，很有可能會得到家人給予的一筆意外之財，或者收到家人贈與的昂貴禮物，建議您可以跟家人好好相處會有不錯的回饋。另外因為你們勇往直前努力不懈，在工作上若做業績的人會有好成績，很得老闆與主管賞識，很有可能有加薪的機會。

※【NOWnews 今日新聞】提醒:民俗說法僅供參考，切勿過度迷信。
 

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